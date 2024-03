San Francisco/Washington. Der wichtigste Tag der US-Vorwahlen ist entschieden. Die große Überraschung blieb aus, Haley schafft den Achtungserfolg in Vermont.

Es ist der 7. März und große Teile der USA haben gewählt: Der Super Tuesday kam und ging. Überraschungen waren nicht zu erwarten, die Kandidaten setzten aber große Erwartungen in den Tag, an dem 15 Bundesstaaten entschieden, wen sie ins Rennen um die Präsidentschaft schicken wollen.

Es geht um die Parteitagsdelegierten, die später im Jahr entscheiden werden, wer das „Ticket“ für ihre Partei erhält – und ins Rennen um das Weiße Haus zieht.

Trump will Vorentscheid, Biden macht den Stimmungstest

Auf der republikanischen Seite: Donald Trump, der sich einen Vorentscheid gegen seine Konkurrentin Nikky Haley erhofft und Haley, die ihrerseits um das Überleben ihrer Kandidatur kämpft.

Auf der Seite der Demokraten: US-PräsidentJoe Biden, für den die Abstimmung zum Stimmungsbild geraten ist. Wie (un-)zufrieden ist die Parteibasis mit ihrem alternden Präsidenten, vor allem, was seine Israel-Politik angeht?

Super Tuesday: Trump holt mindestens elf Bundesstaaten

Bis zum Mittwochmorgen deutscher Zeit sieht es folgendermaßen aus: Bei den Republikanern schickt sich, wie erwartet, der Ex-Präsident Donald Trump an, die überwiegende Mehrheit der republikanischen Delegierten hinter sich vereinen.

Bereits am frühen Abend Ortszeit stand nach Prognosen der Nachrichtenagentur Associated Press fest: North Carolina (74) und Virginia (48) gehen an Trump. Später kamen hinzu: Alabama (50), Arkansas (40), Colorado (37), Maine(20), Massachusetts (40), Minnesota (39), Oklahoma (43) und Texas (161).

Kalifornien ist in diesem Jahr der große Preis: Der Bundesstaat vergibt 169 Delegierte und hat kürzlich auf ein „Winner takes all“-System umgestellt. Trump kann hier also potenziell einen Riesenschritt hin zu Haley endgültiger Niederlage unternehmen. Um 5 Uhr deutscher Zeit scheint ihr Schicksal besiegelt: CNN und NBC News schlagen Kalifornien Trump zu.

Haley mit Achtungserfolg in Vermont

Die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und Ex-Gouverneurin des Bundesstaates South Carolina Haley konnte den Abend über keinen Bundesstaat für sich entscheiden. Allerdings lieferte sie sich in Vermont (17) im Nordosten der USA ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Trump – und ging am späten Abend (Ortszeit) als Siegerin vom Feld. Mehr als ein Achtungserfolg ist das nicht.

Weitere Vorwahlen gab es am Dienstag in Alaska und Utah. Sollte Haley weiter erfolglos bleiben, dürfte die 52-Jährige bald aus dem Präsidentschaftsrennen der konservativen Partei aussteigen. Damit stünde Trumps erneute Präsidentschaftskandidatur de facto fest - und somit ein erneutes Duell mit dem Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl am 5. November.

Super Tuesday: Biden unangefochten

Aufseiten der Demokraten gab es bis zum Morgen wenig Bemerkenswertes. In Alabama, Arkansas, Iowa, Kalifornien, Maine und Tennesse kommt Biden jeweils auf über 90 Prozent Zustimmung und ist damit weit von Warnschuss der Michigander entfernt.

Auch in anderen Bundesstaaten holte Biden die überwältigende Mehrheit: In Colorado, Massachusetts, North Carolina, Texas, Utah, Vermont, Virginia lag die Zustimmung laut Prognosen zwischen rund 80 und 89 Prozent. In Oklahoma schaffte Biden noch 73 Prozent.

Nur einen einzigen Caucus verlor der US-Präsident: Das Überseegebiet Amerikanisch Samoa votierte für den Herausforderer Jason Palmer – mit 50 von 91 abgegebenen Stimmen. Das Ergebnis bleibt bedeutungslos: Biden wird das „Ticket“ der Demokraten bekommen. (mit dpa)