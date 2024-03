Berlin. Die Fahndung nach den beiden RAF-Terroristen Staub und Garweg setzt sich auch am Montag fort. Die aktuellen Nachrichten im Newsblog.

Der Fahndungsdruck bleibt hoch: Bei der Suche nach den beiden RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg ist es am Montagmorgen zu einer weiteren Razzia in Berlin der Polizei gekommen. Ausgelöst wurden die aktuellen Großeinsätze durch die Festnahme der linksextremistischen Terroristin Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg Ende Februar. Dadurch hatten sich für die Ermittler neue Ansätze ergeben. Unter anderem wurden aktuelle Fotos der Gesuchten veröffentlicht. In diesem Blog informieren wir über News und Hintergründe zur RAF-Fahndung.

8.51 Uhr: Auf der Suche nach zwei früheren RAF-Terroristen hat es bei einem weiteren Einsatz in Berlin-Friedrichshain am Montagmorgen keine Festnahme gegeben. Das sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen. Demnach war eine Wohnung in der Corinthstraße durchsucht worden. Die Ermittler hätten einen Menschen angetroffen, von den Gesuchten sei aber niemand dort gewesen. Weitere Angaben machte das Landeskriminalamt nicht. Bereits am Sonntag waren in Berlin-Friedrichshain zunächst ein Bauwagen-Gelände und am Abend dann eine Wohnung durchsucht worden. Auch dabei hatte es keine Festnahme gegeben.

8.22 Uhr: Im Zuge der Fahndung nach zwei früheren RAF-Terroristen durchsuchen Einsatzkräfte ein weiteres Objekt in Berlin-Friedrichshain. Dieses befindet sich in der Corinthstraße, wie eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Weitere Angaben machte sie nicht.

7.15 Uhr: Im Zuge der Fahndung nach den gesuchten RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55) hat die Polizei am frühen Montagmorgen einen zuvor beschlagnahmten Bauwagen von einem links-alternativen Gelände in Berlin abtransportieren lassen. Das bestätigte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen der Deutschen Presse-Agentur. Der rund acht Meter lange und 2,50 Meter breite, mit Blech verkleidete Bauwagen wurde nach Angaben eines dpa-Reporters von einem Lastwagen des Technischen Hilfswerks abgeschleppt. Der Bauwagen solle in den nächsten Tagen kriminaltechnisch untersucht werden, sagte die LKA-Sprecherin. Es sei noch unklar, wie lange der Einsatz noch dauern werde. Die Fahndungsmaßnahmen dauerten an.

Der Bauwagen, der im Zuge der Fahndung nach den gesuchten RAF-Terroristen Staub und Garweg beschlagnahmt wurde, wird abgeschleppt. © dpa | Dominik Totaro

23.23 Uhr: Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Berlin-Friedrichshain im Zuge der RAF-Fahndung ist am Sonntagabend niemand festgenommen worden. „In der Wohnung wurde niemand angetroffen, folgerichtig gibt es dann auch keine Festnahme oder sonstige Dinge“, sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen.

Ob Spuren gefunden wurden, die die Ermittler bei der weiteren Suche nach den ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55) helfen könnten, sagte sie am späten Abend nicht. Die Durchsuchungsmaßnahmen seien fürs Erste beendet. Allerdings werde die Wohnung in der Grünberger Straße weiterhin kriminaltechnisch untersucht, was noch Tage in Anspruch nehmen könne.

Polizisten am Sonntagabend bei einem Einsatz an der Grünberger Straße in Berlin-Friedrichshain. © Getty Images | Maja Hitij

21.15 Uhr: Bei der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Terroristen hat die Polizei eine weitere Wohnung in Berlin durchsucht. Die Maßnahme am Sonntagabend im Stadtteil Friedrichshain stehe in Verbindung mit der Suche nach Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55), sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen der Deutschen Presse-Agentur. Festgenommen wurde dabei allerdings niemand.

„In der Wohnung wurde niemand angetroffen, folgerichtig gibt es dann auch keine Festnahme oder sonstige Dinge“, sagte die LKA-Sprecherin am späten Abend. Ob Spuren gefunden wurden, die die Ermittler bei der weiteren Suche nach Staub und Garweg helfen könnten, sagte sie nicht. Die Durchsuchungsmaßnahmen seien fürs Erste beendet. Allerdings werde die Wohnung in der Grünberger Straße weiterhin kriminaltechnisch untersucht, was noch Tage in Anspruch nehmen könne.

Auf der Straße standen während der Durchsuchung vermummte Zivilpolizisten und ein Panzerfahrzeug, die später zum Großteil abzogen, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Mehrere Dutzend Schaulustige versammelten sich auf der Straße, um die Vorgänge zu verfolgen. Der Eingangstür wurde von uniformierten Polizisten bewacht.

