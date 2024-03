Moskau. Alexej Nawalny wird in Moskau beigesetzt. Die Polizei ist mit großem Aufgebot vor Ort. Die Leiche ist inzwischen vor Ort angekommen.

Der im Straflager verstorbene Kremlgegner Alexej Nawalny wird am Freitag zu Grabe getragen

Zunächst gibt es eine Trauerfeier, im Anschluss ist die Beerdigung geplant

Die Familie Nawalnys hat die Leiche mit Verzögerung erhalten, inzwischen ist der Sarg aber an der Kirche angekommen

Etliche Trauernde haben sich vor der Kirche im Moskauer Bezirk Marijno versammelt, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort

Mehrere internationale Diplomaten haben sich angekündigt

„Kommen Sie, um Alexej Nawalny auf seinem letzten Weg zu begleiten, wenn Sie in Moskau sind. Es werden Ihnen alle danken, die aus verschiedenen Gründen nicht dort sein können“, sagt Leonid Wolkow, ein enger Vertrauter des Kremlgegners, der im Exil lebt. Heute wird Nawalny im Südosten Moskaus beigesetzt werden – nach einer Trauerfeier in der Kirche zu Ehren der Gottesmutterikone „Lindere mein Leid“.

Viele Menschen sind vor Ort, die Polizei ist in Alarmbereitschaft. Ob der geplante Zeitplan für Trauerfeier und Beerdigung eingehalten werden kann, ist offen. Auch etliche Diplomaten sind angekommen, um an der Trauerfeier teilzunehmen – darunter der deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff.

Nawalny-Beerdigung heute: Menschenmenge ruft „Russland ohne Putin“

13.08 Uhr: In der Menschenmenge vor der Kirche, in der gerade mutmaßlich die Trauerfeier stattfindet, kommen immer wieder Sprechchöre auf. Unter anderem wird „Russland ohne Putin“ oder „Putin ist ein Mörder“ gerufen. Die Anwesenden gehen damit ein hohes Risiko ein: Wie verschiedene Medien berichten, soll die Polizei bereits mit Gefangenentransportern vorgefahren sein.

Menschen versammeln vor der Kirche zur Beerdigung des Kremlgegners Alexej Nawalny. © DPA Images | Uncredited

Erstes Bild des toten Nawalny veröffentlicht

12.53 Uhr: Ob die Trauerfeier inzwischen begonnen hat, ist weiterhin unklar. Derweil hat das Team von Alexej Nawalny allerdings ein erstes Bild aus dem Inneren der Kirche veröffentlicht, obwohl Foto- und Videoaufnahmen dort eigentlich verboten sind. Es zeigt den Leichnam Nawalnys unter einem Meer aus Blumen.

Screenshot eines Fotos, das das Team von Alexej Nawalny im Stream zur Beerdigung des Kreml-Kritikers veröffentlicht hat. © Alexej Nawalny | Screenshot Youtube

12.46 Uhr: Auch Evgeniy Roizman, ehemaliger Bürgermeister von Jekaterinburg und einer der wichtigsten nicht-inhaftierten russischen Oppositionspolitiker, ist bei der Beerdigung von Alexej Nawalny vor Ort.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

12.27 Uhr: Mehr als 250.000 Menschen verfolgen derzeit den russischen Livestream, in dem das Team von Alexej Nawalny über dessen Beerdigung berichtet – und das, ob wohl die eigentliche Trauerfeier noch gar nicht begonnen hat. Ob sie – wie eigentlich geplant – im Stream übertragen werden kann, ist derzeit unklar. Der Grund: Filmaufnahmen in der Kirche wurden kurzfristig verboten.

Mehr dazu: Friedhof, Gäste, Stream – Die Infos zu Nawalnys Beerdigung.

Sarg des Kreml-Kritikers an Kirche angekommen

12.17 Uhr: Der Sarg mit dem Leichnam von Alexej Nawalny ist inzwischen am Ort der Trauerfeier angekommen. Das zeigen Bilder, die im Livestream von Nawalnys Team veröffentlicht wurden. Von den Menschen, die sich auf den Straßen um die Kirche drängen, waren „Nawalny, Nawalny“-Rufe zu hören.

Hunderte versammeln sich vor der Kirche

12.14 Uhr: Vor der Kirche, in der die Trauerfeier eigentlich um 12 Uhr hatte beginnen sollen, haben sich hunderte Menschen versammelt. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet sogar von Tausenden. Viele haben Tränen in den Augen und Blumen in der Hand, einige zeigen sich erleichtert, weil sie Angst hatten, aber dann in der Menschenmenge sahen, dass sie nicht alleine sind. „Alexej Nawalny hat sein Leben für uns gegeben“, sagt ein Mann im Livestream von Nawalnys Team. Er sei aus der Hunderte Kilometer entfernten Stadt Petrosawodsk extra angereist.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Eine junge Frau meint: „Er hat Licht, Freude und Hoffnung in unser Leben gebracht. Jetzt hat jemand versucht, diese Hoffnung durch Alexejs Tod zu vernichten. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass die Dunkelheit kommt, wir dürfen nicht aufgeben.“ Viele haben Angst vor der Polizei. Eine Frau mit Blumen in der Hand sagt: „Ich bin hier, um Alexej meine Ehre zu erweisen. Sein Mut und Kampfgeist sollten Vorbild sein für uns.“ Und ein Student ergänzt: „Hier zu sein, ist eine Möglichkeit, den Schmerz über den Verlust zu verarbeiten. Mir hat Alexejs Mut gefallen, seine Unerschrockenheit. Das mindeste, was wir jetzt tun können, ihn auf seiner letzten Reise zu begleiten.“

Ein Kran entlädt Polizeiabsperrungen vor der Kirche der Ikone der Mutter Gottes, in der die Trauerfeier für den russischen Oppositionsführer Nawalny heute stattfindet. © DPA Images | Uncredited

12.09 Uhr: Inzwischen sind die US-Botschafterin in Russland, Lynne Tracy, der deutsche Botschafter Alexander Graf Lambsdorff, der französische Botschafter in Russland Pierre Levy und Vertreter mehrerer anderer Länder in der Kirche angekommen.

Team kritisiert Verzögerung bei Übergabe von Nawalnys Leichnam

11.52 Uhr: Die Angehörigen des vor zwei Wochen im Straflager gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny haben den Körper des 47-Jährigen am Morgen in der Leichenhalle in Moskau mit Verzögerung für die Beerdigung erhalten. Sie seien um 10 Uhr Ortszeit (8 Uhr deutscher Zeit) dort gewesen, aber hätten den Leichnam erst nicht und dann mit Verspätung bekommen, teilte Nawalnys Team am Freitag mit. Es dauere eine Stunde, um mit dem Sarg zur Kirche zu gelangen, hieß es. Womöglich könne es zur Verzögerung bei der Trauerfeier und bei der Beerdigung kommen.

Mehr zum Thema: Neue Theorie zu Nawalnys Tod – Spekulation um „KGB-Methode“

11.40 Uhr: Zur Beerdigung werden auch Botschafter aus EU-Ländern erwartet. Alexander Graf Lambsdorff, der deutsche Botschafter in Russland, will kommen. Österreichs Botschafter in Moskau, Werner Almhofer, wird gleichfalls anwesend sein. „Die Teilnahme des protokollarisch höchsten Vertreters Österreichs in Russland ist ein klares Signal an das russische Regime“, sagte eine Sprecherin des österreichischen Außenministeriums.

Auch interessant: Nawalny-Team sicher – Darum ließ Putin seinen Erzfeind töten

11.17 Uhr: Auch auf vor dem Friedhof sind Metallzäune aufgestellt, die Polizei ist auch hier vor Ort. Die Beamten prüfen die Dokumente der Besucher, befragt nach Berichten im Netz auch die Trauernden. Auch Taschen und persönliche Gegenstände würden überprüft. Die Absperrmaßnahmen hatten bereits gestern begonnen. „An jedem Laternenpfahl wurden Überwachungskameras installiert“, berichtet der Telegram-Kanal „RusNews“. Das Internet vor Ort ist gestört., das mobile Netz heruntergeregelt.

Blick auf das Grab, in dem der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny auf dem Borissowskoje-Friedhof beigesetzt werden soll. © DPA Images | Uncredited

Zahlreiche Menschen vor Kirche versammelt – strenge Regeln bei Nawalny-Trauerfeier

10.42 Uhr: Trotz eines riesigen Polizeiaufgebotes haben sich zur Stunde viele Menschen vor der Kirche versammelt, bilden eine lange Schlange, berichtet unser Autor. Der Engangsbereich zur Kirche ist mit Gittern abgesperrt. Die Lage ist derzeit ruhig. An der Kirche selbst hänge Berichten zufolge eine Aufforderung, nicht zu filmen oder zu fotografieren.

10.28 Uhr: Es werden wohl viele kommen, wenn gegen 12 Uhr deutscher Zeit die Trauerfeier in der Kirche zu Ehren der Gottesmutterikone „Lindere mein Leid“ im südöstlichen Bezirk Marjino beginnen wird. Zwei Stunden später ist die Beerdigung auf dem Borissow-Friedhof geplant. Unklar, ob der Zeitplan auch eingehalten werden kann.

Lesen Sie auch: Wladimir Putin droht mit Atomkrieg – Wie groß ist die Gefahr für Deutschland?

Kremlgegner Nawalny wird in Moskau beerdigt. © Unbekannt | Unbekannt

(mit Material von dpa/AFP)