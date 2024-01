Berlin. Es gibt immer weniger Überlebende der Shoah. Das ist ein Problem für Schulen. Tiktok und Influencer können die Lücke kaum füllen.

Margot Friedländers Appell an die jungen Menschen in Deutschland ist eindeutig: Übernehmt von mir und den anderen Überlebenden des Holocaust, was wir nicht mehr lange können. „Was gewesen ist, können wir nicht ändern“, sagte die 102-Jährige kürzlich in einem Interview. Ihre Bitte an die junge Generation sei, „dass ihr die Zeitzeugen sein sollt, die wir nicht mehr sehr lange sein können“. Die Geschichte dürfe sich nicht wiederholen, mahnt Friedländer: „Es ist in eurer Hand, dass ihr vorsichtig seid.“