Höcke-Aussagen zur Inklusion: So werden sie diskutiert

Der AfD-Landespartei- und Fraktionschef in Thüringen Björn Höcke will im Falle eines Wahlsiegs in die Regierungszentrale in Erfurt. Die Landtagswahl ist zwar erst im Herbst 2024, aber Höcke bekundete seine Ambitionen schon mal jetzt.

Bei AfD-Wahlsieg: Höcke will in die Thüringer Staatskanzlei

Berlin. Äußerungen des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke im MDR Sommerinterview haben für Entsetzen bei Behindertenvereinen und Gewerkschaften gesorgt. Auf Twitter werden zugleich Befürworterinnen und Befürworter für Höckes Aussagen laut.

Der Politiker hatte am Mittwoch gesagt, dass Inklusion, also die Unterrichtung von Kindern mit Behinderungen an Regelschulen, eines von mehreren "Ideologieprojekten" sei. Es gelte, das Bildungssystem davon zu "befreien". Höcke zählt zum extrem rechten Lager der AfD; Thüringens Verfassungsschutz stuft seinen Landesverband als "gesichert rechtsextremistisch" ein.

Kritik an Höcke: Gleichberechtigte Teilhabe ein Menschenrecht

Wörtlich sagte Höcke: "Unter anderem müssen wir das Bildungssystem auch befreien von Ideologieprojekten, beispielsweise der Inklusion, beispielsweise auch dem Gender-Mainstream-Ansatz." Er fügte hinzu: "Alles das sind Projekte, die unsere Schüler nicht weiterbringen, die unsere Kinder nicht leistungsfähiger machen und die nicht dazu führen, dass wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen."

Jürgen Dusel, der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, hat die Äußerungen von Höcke kritisiert. Gleichberechtigte Teilhabe an allen Lebensbereichen sei ein Menschenrecht und ein zentraler Wert der Demokratie, sagte Dusel am Freitag im Deutschlandfunk. Wer Inklusion in Frage stelle, greife die Demokratie an.

Gegner des AfD-Politikers: Inklusion abschaffen – ein Angriff auf die Menschenwürde

Auch Gewerkschaften und gemeinnützige Vereinigungen äußerten sich ablehnend gegenüber den Aussagen Höckes. So sagt die Bereichsleiterin für Kommunikation der Organisation "Aktion Mensch", Christina Marx, gegenüber dem "Spiegel": "Inklusion ist kein Ideologieprojekt, Inklusion ist ein Menschenrecht. Sie abzuschaffen, ist ein Angriff auf die Menschenwürde."

Ähnlich äußerten sich Menschen in der nachfolgenden Debatte auf Twitter:

"Gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen".

Laut Faschist #Hoecke ist Inklusion ein "Ideologie-Projekt", das er aus Schulen verbannen will.

Unfassbar.

Inklusion ist Menschenrecht, Abschaffung ein Angriff auf die Menschenwürde. (1/2)#Servicetweet ❗ #NoAfD #wirsindmehr pic.twitter.com/cmvF26nxxf — Dieter 🇺🇦❤️‍🔥 (@lefthand_69) August 9, 2023

Ich bin #schwerbehindert und habe mehr zur Wirtschaft beigetragen als #hoecke es je wird!



Menschen mit Behinderung sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft und Wirtschaft!#inklusion ist keine Ideologie sondern selbstverständlich!#fckafd #wirsindmehr https://t.co/EjLyFQzuuR — Advocatus Pizza Diaboli 📯 (@RealSMCat) August 10, 2023

Befürworter auf Twitter: Inklusion scheitert an Realität

Unterstützer von Höckes Aussagen warfen den Kritikern vor, "eine sachliche Debatte zu scheuen" und dass das Konzept der Inklusion an der Realität scheitere.

Hören Sie auf, sich so künstlich aufzuregen! Es gibt ganz sachliche Argumente, um Inklusion an den Schulen abzulehnen. @BjoernHoecke hat einige dieser Argumente genannt. Mit „Menschenfeindlichkeit“ hat das nichts zu tun. Sie scheuen doch bloß die sachliche Debatte. — Tomasz Froelich (@TomaszFroelich) August 9, 2023

Als Mutter einer behinderten Tochter kann ich Dir sagen, das, was uns als #Inklusion verkauft wird, ist ebenso viel wert, wie das, was uns als #Solidaritaet verkauft wurde.



Die Konzepte für z.B. Schulen sind am ideologischen Reißbrett entstanden & scheitern an der Realität. — pavli (@hopeERF) August 10, 2023

Bereits 2009 hat Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert. Damit hat der Staat sich zu einer gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen bekannt.

Landtagswahl in Thüringen: AfD will in Regierungszentrale einziehen

Höcke kündigte in dem am Mittwoch ausgestrahlten Interview ebenfalls an, dass er im Falle eines Sieges bei der Landtagswahl 2024 in die Regierungszentrale in Erfurt einziehen wolle. Derzeit sehen Umfragen die AfD in Thüringen bei Werten zwischen 28 und 34 Prozent als stärkste Kraft. Die anderen Parteien im Landtag lehnen Bündnisse mit der AfD ab, weshalb eine Regierungsbeteiligung derzeit als unrealistisch gilt.