Rammstein: Berlin-Konzerte infrage gestellt - Antisemitismusbeauftragter reagiert

Berlin. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat Konsequenzen aus den jüngsten Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann gefordert. "Antidemokratische Diskriminierungen wie Antisemitismus, Frauenverachtung und Rassismus gehen oftmals Hand in Hand", sagte Klein unserer Redaktion.

"Unabhängig davon, ob die Vorwürfe gegen Till Lindemann sich bewahrheiten: Wir sollten die betroffenen Frauen ernst nehmen, genauso wie wir Jüdinnen und Juden ernst nehmen sollten, wenn es um Antisemitismus geht", so Klein. "Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Grenzen des Sag- und Machbaren immer weiter verschoben werden, auch wenn das unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit geschieht", betonte er. Lesen Sie dazu: Rammstein-Skandal: Frauenministerin hofft auf Me-too-Moment

Klein legt eine Absage der Konzerte in Berlin nahe

Klein legte eine Absage der drei für Juli angesetzten Rammstein-Konzerte im Berliner Olympiastadion nahe. "Ich halte es vor diesem Hintergrund für fragwürdig, ob die geplanten Rammstein-Konzerte in Berlin im vom Land betriebenen Olympiastadion so stattfinden sollten", sagte der Regierungsbeauftragte.

Mehrere Frauen hatten - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Sie schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lesen Sie auch: Rammstein: Youtuberin spricht über Aftershowparty-Erfahrung

Lindemann weist die Vorwürfe zurück. "In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben“, hieß es in einer Mitteilung. "So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

Verhöhnte Rammstein "mit perfider Vernichtungslager-Optik" die Opfer der Schoah?

Nach Berichten über Vorwürfe gegen Lindemann hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Erhält die Staatsanwaltschaft Kenntnis vom Verdacht einer Straftat, muss sie ermitteln. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung. Das Plattenlabel Universal Music Entertainment hat seine Marketing- und Promotion-Aktivitäten für Rammstein vorläufig ausgesetzt. Auch interessant: Causa Rammstein: Jetzt äußert sich sogar Kanzler Scholz

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jüdinnen und Juden wüssten selbst ganz genau, wenn sie von Antisemitismus betroffen seien, sagte Klein. "Wenn es uns als Gesellschaft ernst ist mit dem Einsatz für jüdisches Leben und eine jüdische Zukunft in Deutschland, dürfen wir ihre Stimmen nicht ignorieren." Genau das geschehe aber häufig, sei es bei der Kunstausstellung Documenta in Kassel im vergangenen Jahr oder 2019, "als Rammstein mit perfider Vernichtungslager-Optik die Opfer der Schoah verhöhnte".

Klein bezog sich dabei auf ein Musikvideo zu dem Rammstein-Song "Deutschland’, in dem sich Lindemann und weitere Mitglieder der Band als Häftlinge eines nationalsozialistischen Konzentrationslagers inszenierten. Das könnte Sie auch interessieren: Rammstein-Mitglied distanziert sich von Till Lindemann