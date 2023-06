Studie zeigt: So engagiert sind ältere Menschen wirklich

Alt hilft Jung- Senioren schlichten Streit an Schulen

Im Projekt "Seniorpartner in School" betätigen sich ältere Menschen ehrenamtlich als Streitschlichter an Schulen in Deutschland. Bei den Kindern kommt das gut an, wie sich zum Beispiel an einer Schule in Berlin zeigt.

Video: Erziehung, Ausbildung, Krise, Krieg, Konflikt, Vermischtes, Leute, Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung