Ebay Kleinanzeigen mit großer Änderung: So sieht es in Zukunft aus

Frischer Look bei Ebay Kleinanzeigen: Neuer Name, neues Aussehen und neue Funktionen. Was Verkäufer und Käufer jetzt wissen müssen.

Berlin. Ob Teppich, Schreibtischstuhl oder alte Elektrogeräte, auf Ebay Kleinanzeigen kann so gut wie alles gekauft oder verkauft werden. Die Hälfte der Deutschen, die im Internet sind, nutzen die Plattform mindestens einmal im Monat zum Suchen oder Verkaufen. Nun gibt es einige Änderungen bei dem Gebrauchtwarenanbieter. Was Verkäufer und Käufer jetzt wissen müssen.

„Kleinanzeigen ist schon ein ,alter Hase’. Wir sind das, was Tempo für Taschentücher ist, Zewa für die Küchenrolle”, sagt Paul Heimann, Geschäftsführer von Kleinanzeigen. Mit 36 Millionen Nutzerinnen und Nutzern sei die Plattform einer der größten Motoren für die Kreislaufwirtschaft in Deutschland, erklärt Heimann. Dementsprechend viele Menschen werden die Änderungen in der App und auf der Webseite betreffen.

Name und Logo von Ebay Kleinanzeigen wird geändert

Die auffälligste Neuerung wird mit Sicherheit die Namensänderung und das neue Aussehen der Plattform sein. Statt ,Ebay Kleinanzeigen’ wird in Zukunft nur noch ,Kleinanzeigen’ auf den Seiten des Anbieters stehen.

Der Grund für die Trennung von Ebay im Namen des Anbieters ist eine rechtliche Vereinbarung. Seit 2021 gehört Kleinanzeigen zu dem größten Betreiber von Online-Kleinanzeigenportalen weltweit: Mit dem Verkauf des Portals an den norwegischen Konzern Adevinta wurde gleichzeitig vereinbart, dass Ebay Kleinanzeigen innerhalb von drei Jahren das Ebay im Namen ablegen muss.

Zusätzlich wird sich das Logo von Kleinanzeigen wandeln. Der Ebay Kleinanzeigen Schriftzug, der bisher bunt daherkommt, muss einem schwarzes ,K’ und dem schlichten Namen ,kleinanzeigen’ weichen. Die Änderungen sollen jetzt schnell vonstattengehen. Ab dem 16. Mai müssen Nutzerinnen und Nutzer nach der neu gestalteten App auf ihrem Handy suchen. Angst, dass diese Verpackungsänderung einen Verlust an Nutzern mit sich bringt, gibt es in dem Unternehmen selbst aber nicht. „Es ist heute schon so, dass wenn man Menschen auf der Straße nach uns fragt, dann benutzen bereits viele nur den Begriff Kleinanzeigen”, so Heimann.

Paul Heimann, Geschäftsführer von Kleinanzeigen.

Foto: Patricia Kalisch/ Ebay-Kleinanzeigen

Ebay Kleinanzeigen: Neue Funktionen sollen Handel sicherer machen

Neben der Namensänderung sind aber auch Anpassungen innerhalb der Applikation zu finden. „Eine der größten Änderungen der vergangenen Jahre ist die ,Sicher bezahlen Funktion’”, erklärt der Geschäftsführer. In den letzten Monaten nach und nach eingeführt, soll diese Maßnahme die Verkäufe auf Kleinanzeigen sicherer machen.

Das scheint auch nötig, denn die Plattform ist, wie allgemein der Onlinehandel, immer wieder auch ein Magnet für Betrügerinnen und Betrüger. Um diesen etwas entgegenzusetzen, kann Kleinanzeigen mit „Sicher bezahlen” aktiv in die Verkäufe mit eingebunden werden. Hier wird das Geld bei einem Verkauf nicht, wie häufig üblich, direkt an den Händler geschickt, sondern bei Kleinanzeigen geparkt.

„Für diejenigen, die jetzt denken, meine Kreditkartendaten liegen bei Kleinanzeigen irgendwo in der Datenbank herum, das ist nicht der Fall”, erklärt Heimann und fügt hinzu: „Das läuft über einen zertifizierten, autorisierten Zahlungsdienstleister ab, der die eigentliche Transaktion verwaltet.”

Dieser Dienstleister namens Online Payment Plattform behält den vereinbarten Betrag dann treuhänderisch ein, bis der gewünschte Artikel bei dem Käufer angekommen ist. Sollte dieser nicht ankommen oder anders aussehen als vereinbart, erlaubt sich Kleinanzeigen im Bezahlvorgang das Geld zurückzusenden oder den Fall anderweitig zu klären.

Ebay Kleinanzeigen wird zu Kleinanzeigen. Neben dem angepassten Namen gibt es ein neues Logo und Funktionen.

Foto: eBay Kleinanzeigen / Pierre Du Bois

Polizei rät zu Bezahlmethoden mit Käuferschutz

Solche Arten der Zahlungsabwicklung unterstützt auch die Polizei Berlin. „Was wir raten, ist misstrauisch und aufmerksam zu sein und letzten Endes auch auf Bezahlmethoden mit Käuferschutz zu setzen”, sagt Pressesprecher Stefan Petersen-Schümann.

Neben einem Blick auf die Bewertungen des Verkäufers, der ein erster Indikator sein kann, sollte das Geschäft unbedingt im Kleinanzeigen Chat stattfinden. „Betrüger versuchen, Nutzer meistens möglichst schnell von Kleinanzeigen wegzulotsen”, so Heimann.

Auf anderen Nachrichtenplattformen könnten die Gespräche dann nicht mehr auf verdächtige Muster kontrolliert werden, heißt es vonseiten der Plattform. „Wir reagieren auf bestimmte Wörter, bestimmte Abfolgen, von denen wir wissen, dass es da häufig zu Betrug kommt. Das können wir nicht tun, sobald die Plattform verlassen wird”, sagt Heimann.

Diese Kontrolle auf Plausibilität, wie sie von Kleinanzeigen genannt wird, wird vor allem mithilfe von Künstlicher Intelligenz geleistet. So können zum Teil verdächtige Anzeigen bereits vor dem Erscheinen auf der Plattform gefunden und gelöscht werden. Ziel ist es, die hier eingesetzten Machine Learning Modelle in Zukunft so gut zu trainieren, dass Menschen immer weniger in diese Entscheidungen eingeschaltet werden müssen.

Kleinanzeigen will Online-Shopping bei Amazon und Co. Konkurrenz bieten

Eine ganz andere Herausforderung, mit der Kleinanzeigen zu kämpfen hat, ist die Konkurrenz durch Plattformen wie Amazon und Co. „Unser selbst gestecktes Ziel ist, dass wir den Gebrauchtkauf genauso sicher, einfach, schnell und spaßig machen wollen, wie man das vom Online-Shopping gewöhnt ist”, erklärt der Mann an der Spitze von Kleinanzeigen. Das neue Tool „Direkt kaufen“ soll hier Abhilfe schaffen.

Die Funktion "Direkt kaufen" soll Kleinanzeigen konkurrenzfähiger zu Amazon und Co. machen

Foto: Kleinanzeigen / Pierre Du Bois

Statt lange mit jemandem schreiben oder verhandeln zu müssen, können Händler nun den Knopf zum direkten Kaufen einer Ware aktivieren. Ein Klick und der Kauf wird abgewickelt.

Trotz dieser neuen Funktionen und dem Ziel, anderen Online-Anbietern Konkurrenz zu bieten, versucht Kleinanzeigen den Leuten nahezulegen, weiterhin vor allem in der eigenen Nachbarschaft zu handeln und zu verkaufen. Dies sei nicht nur die sicherste Methode der Bezahlung, sondern auch für die Umwelt die beste Lösung, sagt Heimann. „Wir glauben, dass der Gebrauchtkauf aus ökonomischer und ökologischer Sicht viel Sinn ergibt”, betont der Geschäftsführer, dem ein Punkt besonders wichtig ist – Auch wenn sich der Name und das Aussehen ändert: „Kleinanzeigen bleibt Kleinanzeigen.”

