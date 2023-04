Brandenburg: Scholz-Gattin Britta Ernst tritt als Bildungsministerin zurück

Potsdam. Britta Ernst (SPD) – die Frau von BundeskanzlerOlaf Scholz – ist nicht länger Bildungsministerin von Brandenburg. Das teilte Vize-Regierungssprecherin Eva Jobs laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Montag mit. Auf die Gründe für die Entscheidung ging Jobs nicht ein. Ein Nachfolger steht bereits fest.

Am Montag hatte Ernst den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) laut Staatskanzlei um ihren Rücktritt gebeten. Die gebürtige Hamburgerin war seit 2017 Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg. Zuvor war sie Mitglied der Hamburger Bürgerschaft (1997 bis 2011) und Ministerin für Schule und berufliche Bildung in (2014 bis 2017). In die SPD trat sie 1978 ein.

Kritik an Britta Ernst: Nun folgt der Rücktritt

In Brandenburg gibt es seit längerem Kritik an der Politik von Ernst – vor allem von Eltern und Lehrern. Im Kern geht es dabei um Pläne, mit der Einstellung von Assistenz-Kräften gegen den Lehrermangel im Land vorzugehen. Von der Opposition wurde deswegen bereits der Rücktritt der Sozialdemokratin gefordert.

In einer Pressemitteilung dankte ihr Brandenburgs Ministerpräsident Woidke für ihre "engagierte Arbeit". Ernst habe "das Amt in schweren Zeiten mit Weitblick und ruhiger Hand ausgeführt".

Beerbt wird Ernst von Steffen Freiberg (SPD), der bisher als Bildungsstaatssekretär unter ihr tätig war. Erst 2022 war der Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern – wo er ebenfalls Staatssekretär war – nach Brandenburg gekommen. "Steffen Freiberg hat sich im Bildungsministerium schnell etabliert", wird Ministerpräsident Woidke in der Mitteilung zitiert. "Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist die Bildung im digitalen Zeitalter, auch deshalb bin ich mir sicher, dass er der Richtige für die anstehenden Aufgaben ist und freue mich auf die Zusammenarbeit". (fmg/dpa)