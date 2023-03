US-Drohne kollidiert über Schwarzem Meer mit russischem Jet

Washington. Eine unbemannte US-Militärdrohne ist im internationalem Luftraum über dem Schwarzen Meer mit einem russischen Kampfjet zusammengestoßen. US-Kräfte hätten die Drohne daraufhin zum Absturz bringen müssen, teilte das Militär am Dienstag mit und beklagte, ein "unsicheres und unprofessionelles" Handeln der russischen Seite habe den Zwischenfall verursacht.

Wie der US-Sender CNN unter Berufung auf einen US-Beamten berichtet, soll es es sich um eine US-amerikanische Drohne vom Typ MQ-9 handeln, deren Propeller beschädigt wurde.

USA schießen eigene Drohne über Schwarzen Meer ab

Die Reaper-Drohne und zwei russische SU-27 Jets befanden sich dem Bericht zufolge über internationalen Gewässern über dem Schwarzen Meer, als einer der russischen Jets absichtlich vor die unbemannte Drohne flog und Treibstoff vor ihr abließ, so der Beamte.

Einer der Jets beschädigte daraufhin den Propeller der Reaper-Drohne, der am Heck der Drohne angebracht ist, so der Beamte. Die Beschädigung des Propellers zwang die USA, die Reaper in internationalen Gewässern im Schwarzen Meer abzuschießen.

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

USA fordern Russland auf, sich professionell zu verhalten

Die amerikanische Drohne habe einen Routineeinsatz im internationalen Luftraum durchgeführt, „als es von einem russischen Flugzeug abgefangen und getroffen wurde, was zu einem Absturz und dem vollständigen Verlust des MQ-9-Flugzeugs führte“, erklärte James Hecker, Kommandeur der US-Luftwaffe in Europa und Afrika. „Die Flugzeuge der USA und der Alliierten werden weiterhin im internationalen Luftraum operieren und wir fordern die Russen auf, sich professionell und sicher zu verhalten.“

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos Bestellen Sie hier kostenlos den Politik-Newsletter, der an jedem Dienstag- und Freitagabend erscheint. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dieser Vorfall reihe sich ein in eine Reihe von gefährlichen Aktionen russischer Piloten mit Flugzeugen der USA und der Alliierten im internationalen Luftraum, auch über dem Schwarzen Meer, beklagte das US-Militär weiter. Diese aggressiven Handlungen der russischen Luftfahrzeugbesatzung seien gefährlich und könnten zu Fehleinschätzungen und unbeabsichtigten Eskalationen führen. (dpa/AFP/les)