Nancy Faeser kündigt Kandidatur als Spitzenkandidatin in Hessen an

Nancy Faeser wirft bei der Landtagswahl in Hessen den Hut in den Ring. Trotzdem bleibt sie vorläufig Innenministerin im Ampel-Kabinett.

Berlin. Schon länger wurde Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit einer Kandidatur bei der kommenden Landtagswahl in Hessen in Verbindung gebracht. Nun verkündete sie im Interview mit dem "Spiegel" ihre Absicht, Ministerpräsidentin in Wiesbaden zu werden. Trotzdem will sie ihre Geschäfte als Bundesinnenministerin in Berlin weiterführen.

Faeser ist seit 2019 Vorsitzende des SPD-Landesverbandes in Hessen, wo die Sozialdemokraten seit 1999 in der Opposition sind. Am Donnerstag bestätigte sie die Gerüchte zu ihrer Kandidatur: "Ich bin die erste Frau an der Spitze des Bundesinnenministeriums – und ich möchte die erste Ministerpräsidentin in Hessen sein." Damit übt die 53-Jährige die ungewohnte Doppelrolle als Bundesinnenministerin und Kandidatin auf Landesebene aus.

Faeser will mit hessischer SPD nach 24 Jahren Opposition wieder regieren

In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Kritik erntete Faeser bereits im Vorfeld der Verkündung sowohl von der CDU und der FDP. Der Posten als Innenministerin verlange in Zeiten des Ukraine-Kriegs, großer Flüchtlingsbewegungen und terroristischer Bedrohungen nach voller Aufmerksamkeit. Mit Verweis auf CDU-Kandidaten in Bayern und Hessen halte sie es für eine Selbstverständlichkeit, "dass man aus einem Amt heraus für Wahlen kandidieren kann".

Angesichts der Krieges in der Ukraine wolle Faeser aktuell nicht von einem "Wahlkampf" sprechen. "Die Bedrohungslagen sind zu groß". Damit, betonte Faeser, sei sich mit ihrem Konkurrenten von CDU, Boris Rhein, einig. Rhein hatte erst im Mai den zurückgetretenen Volker Bouffier in der Wiesbadener Staatskanzlei beerbt. Für die Grünen tritt der aktuelle Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir an. (fmg/mit Material von dpa)