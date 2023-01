Deutschlandticket: Wo es gilt und welche Ausnahmen es gibt

Zwei deutsche Bahnhöfe schaffen es in die Top 10 der schlechtesten europäischen Bahnhöfe. Beide sind in Berlin.

Berlin. Ab dem 1. Mai 2023 können die Menschen in Deutschland für 49 Euro im Monat durch das ganze Land fahren. Anders als beim 9-Euro-Ticket wird es nicht auf drei Monate beschränkt sein. Es gilt unbegrenzt. Vor allem Pendler sollen sich mit dem Abo, das monatlich kündbar ist, viel Geld sparen. Doch für welche Strecken gilt der Fahrschein konkret?

Deutschlandticket: Welche Verkehrsmittel Sie nutzen können

Wie auch beim 9-Euro-Vorgänger soll das 49-Euro-Ticket für alle Busse sowie Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs in ganz Deutschland gültig sein. Dazu zählen auch alle Verkehrsunternehmen und -verbunde.

Das bedeutet: Der gesamte bundesweite Regionalverkehr der Deutschen Bahn und privater Bahnunternehmen, wie zum Beispiel Veolia Transport sowie Transdev, ist damit zu nutzen. Laut Letzterem endet die Fahrkarte an der Landesgrenze. Wer also ins Ausland fährt und das Ticket nutzt, sollte sich vor der Abfahrt erkundigen, ob ein zusätzliches benötigt wird.

Der Fahrschein gilt für: Straßenbahnen, Linienbusse, S-Bahnen, U-Bahnen, 2. Klasse der Regionalbahnen, 2. Klasse der Regionalexpressbahnen und Fähren.

49-Euro-Ticket: Folgende Ausnahme gibt es zu beachten

Die Fahrkarte ist nicht für die erste Klasse bestimmt. Mit dem Deutschlandticket kann auch nicht jeder Zug genutzt werden, wie etwa jene im Fernverkehr. Zu nennen sind: EC, IC und ICE. So wie beim 9-Euro-Ticket könnte die zusätzliche Regional-Kennzeichnung, wie „RE", weitere Ausnahmen möglich machen.

Auch die Deutsche-Bahn-Konkurrenz ist bisher ausgeschlossen. „Wir setzen uns für die Einbindung von Fernbussen in das Deutschlandticket ein und nach unserer Kenntnis prüft das BMDV aktuell auch eine solche Einbeziehung“, heißt es bei „Flixtrain“.

Wer bereits ein Abo bei einem Nahverkehrsverbund hat, der muss im Moment nichts unternehmen. Auch nicht kündigen. Die Berliner Verkehrsvertriebe melden: „Wir melden uns rechtzeitig vor dem bundesweiten Start noch einmal bei dir, sobald die Details zum neuen Deutschlandticket feststehen.“ Ein Wechsel soll für alle Bestands- und Abo-Kundinnen sowie -Kunden ohne finanzielle Nachteile möglich sein, ergänzt der Verkehrsverbund Region Trier.

Das Logo für das neue Deutschland-Ticket - kurz: D-Ticket

Foto: pr / PR

Deutschlandticket: Fahrrad und Hund inbegriffen?

Zu beachten ist: Es ist nicht übertragbar. Auch das Mitnehmen von Kindern, Hunden sowie soll künftig mit dem Deutschlandticket nicht immer erlaubt sein.

Regionale Unterschiede können weiterhin bestehen. In Baden-Württemberg beispielsweise sind in Regionalbahnen ab 9 Uhr an Werktagen und am Wochenende kostenlos mitzunehmen. In Hessen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen ist die Fahrradmitnahme gratis.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg sagt dazu: „Ganz grundsätzlich können wir sagen, dass sich aktuell alle Akteure noch in der Diskussion und Beratungen für eine reibungslose Umsetzung befinden. Zu bedenken ist dabei, dass an einer deutschlandweiten, einheitlichen Lösung für alle Umsetzungsproblematiken intensiv gearbeitet wird. Insbesondere die organisatorischen und technischen Details müssen noch geklärt werden, dazu gehören auch die Mitnahmeregeln.“

Deutschlandticket: Was ist mit Fähren?

In Berlin gehören zum öffentlichen Nahverkehr teilweise auch Fähren. Sie können sie mit dem Deutschlandticket nutzen, so die Berliner Verkehrsbetriebe. Aber Touristenfähren von privaten Anbietern nicht. Dafür brauchen Sie ein anderes Ticket..

Ähnlich ist es bei einigen touristischen Bahnen, die ein eigenes Preissystem haben. Dazu zählt beispielsweise die bayerische Zugspitzbahn. Intern werde jedoch noch geprüft, ob und zu welchen Bedingungen sie teilnehmen kann. (kat)