Scholz in Neujahrsansprache zu Silvester: „Zusammenhalt ist größtes Pfund“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 30.12.2022 bei der Aufzeichnung der Neujahrsansprache im Kanzleramt in Berlin.

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Menschen in Deutschland zu Zusammenhalt und Zuversicht im neuen Jahr aufgerufen. „Unser Zusammenhalt ist unser größtes Pfund“, sagte Scholz in seiner Neujahrsansprache, die am Silvesterabend ausgestrahlt wird.

Mit Verweis auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine betonte er, dass „ein schweres Jahr“ zu Ende gehe. Der Krieg habe auch Deutschland auf eine harte Probe gestellt. Die Geschichte des Jahres handele aber auch von Zusammenhalt, Stärke und Zuversicht, sagte der Kanzler.

Putin habe die Ukraine „eben nicht in wenigen Tagen überrannt, wie er geplant hatte“, führte Scholz aus. Tapfer verteidigten Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Heimat, „auch dank unserer Hilfe“, sagte der Regierungschef, der zusicherte, das Land weiter zu unterstützen.

Scholz: Deutschland soll dauerhaft unabhängig von russischen Gas werden

Anders als in manch anderer Krise seien zudem Europäische Union und Nato nicht gespalten. „Und wir in Deutschland sind nicht eingeknickt, als uns Russland im Sommer den Gashahn zugedreht hat“, sagte Scholz.

Er bekräftigte die Absicht, Deutschland dauerhaft von russischem Gas unabhängig zu machen, und betonte, es bleibe auch in den kommenden Monaten wichtig, Energie zu sparen.

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

Der Kanzler würdigte in seiner zweiten Neujahrsansprache zudem das ehrenamtliche Engagement in Deutschland. 29 Millionen Freiwillige und Ehrenamtliche engagierten sich landauf und landab. Scholz betonte die Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine: „Dass wir helfen in solcher Not, das zeichnet uns aus.“

Zudem würdigte der Kanzler Innovationen zugunsten von Umwelt und Klima. Deutschland sei ein Land, „das mit Tatkraft und Tempo an einer guten, sicheren Zukunft arbeitet“. Es sei ein Land, „das sich unterhakt, gerade in schweren Zeiten“. „Halten wir auch im kommenden Jahr zusammen“, appellierte Scholz an die Bürgerinnen und Bürger. (dpa)