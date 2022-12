Überdurchschnittlich viele Todesfälle seit Monaten – Was ist der Grund?

Sterbezahlen Drei Monate in Folge: Überdurchschnittlich viele Todesfälle

Viele Menschen leiden aktuell unter Grippe und Erkältungen. Liegt das geschwächte Immunsystem auch an den Masken?

Seit September sterben überdurchschnittlich viele Menschen. Liegt es an der Grippe oder an Corona? Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht.