Ukraine: Neuer Banksy aufgetaucht – Rätsel um weitere Graffitis

Der Künstler Banksy ist in der Ukraine unterwegs. Er hat dort ein Haus besprüht – und soll noch viele weitere Werke hinterlassen haben.

Berlin/Kiew. Der geheimnisvolle britische Street-Art-Künstlers Banksy hat sich in der Ukraine verewigt. So bekennt sich der Künstler am Freitagabend mit einem Foto auf seinem Instagram-Kanal zu einem neuen Kunstwerk.

Auf der Wand eines vom Krieg zerstörten Hauses ist ein Mädchen zu sehen, das auf den Trümmern ein Handstand zu machen scheint. Das Gebäude steht im stark verwüsteten Kiewer Vorort Borodjanka. Die Gemeinde war kurz nach Beginn des Kriegs am 24. Februar von russischen Truppen erobert worden. Im April konnten ukrainische Einheiten die Siedlung befreien. Die Ukraine wirft russischen Truppen vor, sie hätten in dem Vorort wie auch in Butscha, Hostomel oder Irpin „massenhafte Gräuel“ begangen. Darunter seien Morde, Entführungen, Folter und Vergewaltigungen.

Weitere Werke in der Ukraine könnten von Banksy stammen

Teilt Banksy ein Kunstwerk auf seinem Instagram-Kanal, dann gilt dies als Bestätigung dafür, dass es sich um sein eigenes Werk handelt. Möglicherweise gibt es sogar mehrere Bilder von ihm in der Ukraine. Auf einer anderen Wand ebenfalls in Borodjanka ist ein kleiner Junge zu sehen, der einen erwachsenen Mann beim Judo zu Boden wirft. Dies könnte eine Anspielung auf den russischen Präsidenten , der ein begeisterter Judoka ist.

Auch an zwei anderen ukrainischen Orten könnten Bilder von Bansky zu sehen sein. Im Kiewer Vorort Irpin tanzt eine Rhythmische Sportgymnastin mit Halskrause und mit einem Band in der Hand über einem Loch in einer Wand. Ein viertes Werk, das Banksys charakteristischem Spray-Stil ähnelt, zeigt in Kiew zwei Kinder, die eine Panzerfalle aus Metall als Wippe nutzen.

Der unbekannte Künstler war bereits in mehreren Krisengebieten aktiv

Die Ukraine ist nicht das erste Krisengebiet, in dem der Künstler unterwegs war. Auch im Westjordanland hat er sich bereits mit Werken wie einer Friedenstaube verewigt. Banksys Identität und Alter sind nach wie vor unbekannt. Als ihm die britische University for the Creative Arts eine Ehrenprofessur verlieh, blieb der Stuhl leer. Bekannt ist lediglich, dass der Künstler sich für Flüchtlinge einsetzt und viele seiner Werke sozialkritisch sind. (rs/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.