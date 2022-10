Mindestens vier Tote nach Brand im berüchtigten Ewin-Gefängnis im Iran

Im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran ist es zu Zusammenstößen und einem Brand mit mindestens vier Todesopfern gekommen. Wie die iranische Justiz mitteilte, starben bei dem Brand am Samstagabend vier Gefangene an Rauchvergiftungen.

