Klimaprotest: Feueralarm im Bundestag - Autobahnen blockiert

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ blockierten am Montag Autobahnen in Berlin. Zu einer Störung kam es auch im Bundestag.

Ein Mitglied der Gruppe "Letzte Generation" steht am Montagvormittag bei einer Blockade an der Seestraße. Die Umweltschützer haben für die kommenden Tage weitere Blockaden angekündigt.

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Montag in Berlin mit verschiedenen Protesten gegen die Umweltpolitik der Bundesregierung demonstriert. Am Morgen und Vormittag kam es zunächst zu neuen Autobahn-Blockaden, die nach kurzer Zeit von Polizisten geräumt werden konnten.

Wenig später störten die Aktivisten im Bundestag und im Bundesverkehrsministerium. Laut eigenen Angaben lösten die Aktivisten in beiden Häusern den Feueralarm aus. „Die schallenden Sirenen verkünden das Offensichtliche: Wir befinden uns in einem Klima-Notfall und die Regierung hat die Pflicht, entsprechend zu handeln“, hieß es in einer Pressemitteilung. In der Mitteilung bekannte sich ein 19-Jähriger zum Auslösen des Feueralarms im Bundestag.

Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr teilte auf Anfrage mit, dass der Alarm um 10.15 Uhr ausgelöst worden sei. Daraufhin seien zehn Einsatzkräfte in fünf Fahrzeugen zum Bundestag ausgerückt. Eine Sprecherin der Polizei sagte, zwei Personen hätten auf dem Dach des Bundestags eine Fensterscheibe zerstört. Dadurch sei möglicherweise der Feueralarm ausgelöst worden. Es seien Strafanzeigen wegen Missbrauchs von Notrufen und Hausfriedensbruch ausgestellt worden.

Autobahn-Blockaden in Berlin führten zu langen Staus

Die Autobahn-Blockaden wurden laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) gegen 10.15 Uhr aufgelöst. Betroffen waren zeitweise folgende Strecken bzw. Ausfahrten:

A114: Ausfahrt Prenzlauer Promenade/Granitzstraße

Ausfahrt Prenzlauer Promenade/Granitzstraße A103 Richtung Steglitz: Ausfahrt Schloßstraße/Wolfensteinstraße

Richtung Steglitz: Ausfahrt Schloßstraße/Wolfensteinstraße A100 (Berliner Stadtautobahn) Richtung Wedding: Ausfahrt Schmargendorf im Bereich Konstanzer Straße von Aktivisten blockiert. Der Stau reichte auch auf den Abzweig Steglitz zurück

A100 Richtung Wedding: Abfahrt Spandauer Damm

Ein Mitglied der Gruppe „Letzte Generation“ wird von einem Polizeibeamten von der Autobahnabfahrt an der Beusselstraße gezogen.

Foto: dpa

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach von „Guerilla-Aktionen“ weniger Demonstranten, die die alltäglichen Abläufe von Tausenden Menschen stören würden.

Juristisch sei entschieden worden, „dass wir hier über Straftaten reden“. Die Polizei habe sich entsprechend taktisch vorbereitet. Lesen Sie auch:

Blockaden in Berlin: Aktivisten fordern unter anderem Tempolimit auf Autobahnen

Die Aktivisten hatten . Zu ihren Forderungen zählen ein Tempolimit auf Autobahnen und einen bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr.

„Sollte die Regierung nicht zur Vernunft kommen, werden wir in einer Woche auf Berlins Straßen strömen und den Alltag so lange stören, bis sich das ändert“, hieß es in einer Videobotschaft.

Zuletzt hatten die Aktivisten . Zuvor war ein .