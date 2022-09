Ukraine-Krieg: Abstimmung in Donezk über Beitritt zu Russland

Luhansk. Die ostukrainische Region und selbsternannte Volksrepublik Donezk hat ein umstrittenes Referendum für den Beitritt zu Russland angesetzt. Damit ist es nach Luhansk bereits die zweite Region.

Die Abstimmung werde vom 23. bis 27. September abgehalten, teilte die Volksversammlung am Dienstag mit. Die zeitgleichen Referenden gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes.

Ukraine-Krieg: Separatistengebiete wollen Beitritt zu Russland

Die Kampagne für einen schnellen Beitritt zu Russland begann angesichts des Vormarsches ukrainischer Truppen bereits am Montag. In Luhansk appellierte ein "Bürgerkammer" getauftes Gremium an die örtliche Führung, bald eine Volksabstimmung über den Anschluss abzuhalten. Neben Donezk fordere die Bevölkerung auch im Gebiet Cherson ein Referendum, so der von Russland eingesetzte Verwaltungschef Kirill Stremoussow.

Der ukrainische Verwaltungschef für Luhansk, Serhij Hajdaj, vermutete gegenüber dem Sender Radio Swoboda, dass ein Anschluss der Gebiete Russland den Anlass für eine allgemeine Mobilmachung liefern soll, denn: Die Rückeroberung der ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk wäre nach Moskauer Lesart dann wiederum ein Angriff auf russisches Staatsgebiet. (dpa)

