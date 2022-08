Nancy Pelosi in Taiwan erwartet: China droht mit Kampfjets

Für China wäre es ein Affront. Und doch wird ein Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan erwartet. Spielt sie mit dem Feuer?

Taiwan Allen Drohungen zum Trotz: Pelosi-Besuch in Taiwan erwartet

Washington. Kommt sie, kommt sie nicht? Trotz chinesischer Drohungen wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan erwartet, womöglich schon am heutigen Dienstag. Es wäre der ranghöchste Besuch aus den USA seit 25 Jahren.

Pelosi ist in Asien unterwegs, aktuell in Malaysia. Viele US-Medien rechnen damit, dass sie von dort weiter nach Taipeh fliegt. Das wird auch in der Inselrepublik erwartet.

Pelosi in Taiwan: Inselstaat nächste Station ihrer Asienreise?

Die demokratische Politikerin ließ offen, ob sie sich über die eindringlichen Warnungen aus China hinwegsetzen wird. Die Regierung in Peking warnte Pelosi davor, mit dem Feuer zu spielen. Auch in Washington wird darüber diskutiert, ob die 82-Jährige richtig handelt oder Öl ins Feuer gießt.

China erkennt die demokratisch regierte Insel mit 23 Millionen Einwohnern nicht als unabhängiger Staat an – und strebt eine "Wiedervereinigung" an. Die Chinesen gehen gegen jeden Staat vor, der diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zur Inselrepublik ausbauen will. Und: Sie fürchten wohl Nachahmer, wenn Pelosi ihre Reisepläne durchzieht. Lesen Sie auch: Taiwan – Warum der Konflikt immer gefährlicher wird

USA halten das Verhalten Pekings für überzogen

Die USA haben Taiwan militärischen Beistand zugesichert. Präsident Joe Biden hatte das Versprechen erst kürzlich bekräftigt. Für die US-Amerikaner reagieren die Chinesen überzogen. Wenn die Sprecherin des Repräsentantenhauses nach Taiwan reise, dann nicht als offizielle Vertreterin der Regierung, sondern als Abgeordnete. Das sei nichts Ungewöhnliches, erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby.

Die Chinesen sehen in Pelosi mehr als nur eine "einfache" Abgeordnete: Sie ist nach dem politischen Rang die Nummer Drei in den USA. Offiziell unterhält Amerika keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan und betrachtet Peking als legitimen Vertreter Chinas. Mehr zum Thema: Taiwan – Darum geht es im Konflikt zwischen den USA und China

Für China geht es längst um Gesichtswahrung

Dem Vernehmen nach würde Pelosi in Taipeh mit Präsidentin Tsai Ingwen sowie mit dem Vizepräsidenten des Parlaments, Tsai Chi-chang, sowie Abgeordneten des Legislativrates zusammentreffen. Parlamentschef You Shyi-kun ist nach einer Auslandsreise noch in Quarantäne.

Weltweit wird darüber spekuliert, wie die Chinesen reagieren würden. Erwartet wird, dass sie Militärflugzeuge aufsteigen und Pelosi "eskortieren" lassen, taiwaneische Hoheitsgewässer verletzen, Raketentests durchführen oder eine Flugverbotszone verhängen. Längst geht es auch um Gesichtswahrung. Mehrfach betonte die chinesische Regierung, ihre Warnungen seien "kein leeres Gerede". (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.