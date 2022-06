Hartz 4 und Rente: Armut droht - diese Region ist am schlimmsten betroffen

Berlin. Der Anteil der armutsgefährdeten Menschen in Deutschland hat im zweiten Pandemiejahr 2021 einen neuen Höchststand erreicht. Das ergibt eine neue Erhebung des Paritätischen Gesamtverbands. Mit einer Armutsquote von 16,6 Prozent lag die Armut im vergangenen Jahr auf Rekordhöhe.

„Die Befunde sind erschütternd, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie schlagen voll durch“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider, am Mittwoch in Berlin.

Hartz IV: Armut in Deutschland steigt auf neuen Höchststand

Noch nie sei ein höherer Wert gemessen worden „und noch nie hat sich die Armut in jüngerer Zeit so rasant ausgebreitet wie während der Pandemie”, sagte Schneider. Es gebe „mehr Arme als wir jemals hatten“. Dem Bericht zufolge gelten rund 13,8 Millionen Menschen in Deutschland derzeit als arm. Das sind 300.000 mehr als im Jahr 2020 und 600.000 mehr als vor Ausbruch der Pandemie.

Seit dem Jahr 2006 beobachtet der Paritätische Wohlfahrtsverband einen stetigen Negativtrend. Während die Zahl der Armen vor 15 Jahren noch bei 11,5 Millionen lag, sind es mittlerweile 13,8 Millionen – eine Zunahme von über zwei Millionen Menschen. „Es ist nicht absehbar, wann dieser Trend gestoppt sein sollte“, sagte Schneider.

Rente: Neue Armut-Höchststände bei älteren Menschen und Kindern

Neue Höchststände bei der Armut verzeichnen laut Schneider Bezieherinnen und Bezieher von Rente. 17,9 Prozent beziehungsweise fast ein Fünftel dieser Gruppe waren betroffen. Bei Kindern und Jugendlichen lag der Anteil mit 20,8 Prozent sogar noch höher. „Wir haben traurige Rekorde bei Kindern. Jedes fünfte Kind zählt zu den Armen“, berichtete Schneider.

Ulrich Schneider ist Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.

Foto: dpa

Regional und Lokal können die Zahlen noch deutlich höher sein. So liege die Quote der von Hartz IV betroffenen Kinder in Gelsenkirchen beispielsweise bei 39 Prozent. „Die Zahlen müssen uns alarmieren“, sagte Schneider. Die Region in Nordrhein-Westfalen sein „die Problemregion Nummer eins in Deutschland“.

Streichungen von Sanktionen bei Hartz IV Streichungen von Sanktionen bei Hartz IV

Grundsicherung: Lage im Ruhrgebiet ist besonders schlimm

Unter den 5,8 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern im Ruhrgebiet liege die Armutsquote bei 21,1 Prozent. Bei Kindern Jugendlichen im Ruhrgebiet sei die die Lage „noch gruseliger“, sagte Schneider. 22,9 Prozent von ihnen lebten im vergangenen Jahr von Hartz IV. Das Ruhrgebiet habe eine höhere Armutsquote als jedes andere ostdeutsche Bundesland.

Auffallend in ganz Deutschland sei zudem ein ungewöhnlicher Zuwachs der Armut unter Erwerbstätigen, insbesondere Selbständigen. Ihr Anteil sei im zurückliegenden Corona-Jahr von 9 auf 13,1 Prozent angestiegen. Grund sei, dass diese Gruppen während der Pandemie in großer Zahl finanzielle Einbußen zu erleiden hatten.

Hartz IV: Wer gilt in Deutschland als arm?

Als arm gelten laut der Definition Menschen, denen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung steht. Bei dieser Definition orientiert sich der Verband an einer EU-Konvention. Das Statistische Bundesamt spricht bei dieser Grenze lediglich von "Armutsgefährdung". Menschen, die unter dieser Definition zusammengefasst werden, hätten laut Schneider im täglichen Leben Probleme an der gesellschaftlichen Teilhabe, beispielsweise in den Bereichen Sport und Kultur.

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.