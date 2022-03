Ukraine-Krieg macht Angst? Das können Sie jetzt tun

Schlimme Erinnerungen, alte Traumata und aktuelle Sorgen: Was muss man über die Kriegsangst wissen? Und was lässt sich dagegen tun?

Berlin. Die Panzer, die Bomben und zuletzt Wladimir Putins Drohung mit Atomwaffen: Der Krieg in der Ukraine ist anders als die Kriege der letzten Jahre. Er betrifft Deutschland unmittelbarer, keine 700 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt wird gekämpft. Tief besorgt sind die allermeisten. Viele haben Angst vor dem, was als Nächstes kommen könnte. Für einige kehren jetzt auch schlimme Erinnerungen zurück. Was muss man über die Kriegsangst wissen? Und was lässt sich dagegen tun?

Es gibt viele Ältere, die selbst noch Krieg erlebt haben: Menschen über 80 Jahre, die sich in diesen Tagen an den Zweiten Weltkrieg erinnern, an die Luftschutzbunker, an Zerstörung, Leid und Tod. Aber es sind nicht nur die Älteren, die jetzt Ängste erleben: Dieser Krieg finde quasi vor unserer Haustür statt, sagt Heide Glaesmer, Psychologin an der Universität Leipzig. Diese räumliche Nähe führe dazu, dass die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine in direkten Bezug zum eigenen Leben gesetzt würden.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Kriegsangst: Bilder aus der Ukraine können alte Ängste reaktivieren

Glaesmer hat über die Wirkung von Kriegstraumata geforscht, unter anderem in der Weltkriegsgeneration. „Für Menschen, die in ihrem Leben bereits einen Krieg erlebt haben, ist das besonders schwer.“ Das betreffe die Älteren, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben, aber auch diejenigen, die in den vergangenen Jahrzehnten vor einem Krieg nach Deutschland geflohen sind.

In der Generation der über 80-Jährigen sei der Anteil der Menschen mit posttraumatischen Störungen höher als in allen nachfolgenden Generationen. „Es kann sein, dass die Bilder aus der Ukraine bei vielen nun zu einer Reaktivierung der traumatischen Erinnerungen aus der Kindheit und Jugend führen.“ Lesen Sie dazu: Flucht aus der Ukraine – Anna muss ihren Mann zurücklassen

Glaesmer erklärt, wie die Angst aktiviert wird: Bestimmte Hinweisreize – wie Gerüche, Geräusche oder Bilder aus den Nachrichten – könnten psychische Symptome auslösen. Menschen, die im Krieg ausgebombt wurden oder Brände erlebt haben, könnten etwa oft bis heute mit Feuerwerk oder Brandgeruch nicht gut umgehen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch die Bilder von Ukrainern, die sich in die Keller oder U-Bahn-Schächte flüchten, könnten solche Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und die Bombenangriffe auslösen. Mediziner wie Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, bestätigen das: „Gerade in der älteren Generation kann es jetzt passieren, dass Menschen traumatisch auf die Kriegsnachrichten reagieren, dass sie verstärkte Ängste erleben, sich zurückziehen und zum Beispiel beginnen, Lebensmittel zu bunkern.“

Ein ukrainischer Soldat inspiziert ein beschädigtes Militärfahrzeug. Foto: Marienko Andrew/AP/dpa

Nach Angriffen russischer Truppen steigt Rauch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf.

Vitali Klitschko (r), Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Box-Profi, und sein Bruder Wladimir Klitschko, ebenfalls ehemaliger Box-Profi, schauen auf ein Smartphone im Rathaus in Kiew. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ein Paar verabschiedet sich, bevor die Frau in die Westukraine reist und der Mann für die ukrainische Armee kämpft. Foto: Andriy Andriyenko/AP/dpa

Am ukrainischen Grenzübergang Malyj Beresnyj warten Flüchtlinge auf die Einreise in die Slowakei. Foto: Jan Jessen/Funke

Ukraine, Butscha: Truppen der ukrainischen Armee haben die Brücke zwischen den Städten Butscha und Irpin zerstört. Butscha soll schwer beschädigt sein, ukrainische Truppen sollen russische Einheiten in der Stadt eingekesselt haben. Foto: Twitter / Illia Ponomarenko

Ukraine, Charkiw: Bei heftigen Kämpfen in Charkiw wurden mehrere Wohnhäuser beschädigt. Berichte über zivile Opfer gibt es noch nicht. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Ukraine, Lwiw: Im Hauptbahnhof der westukrainischen Stadt Lwiw schläft eine Frau neben ihrem Tragekäfig für Haustiere. Foto: Daniel LEAL / AFP

Ukraine, Kiew: Ein ukrainischer Soldat geht an den Trümmern eines brennenden Militärlastwagens vorbei. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

26.02.2022, Ukraine, Kiew: Ein Mann des Zivilschutzes sitzt an einem Kontrollpunkt hinter Autoreifen. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine, Kiew: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verf ügung gestellten Videostandbild spricht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, über sein Smartphone im Zentrum von Kiew zur Nation. Russische Truppen stürmten am Samstag, 26.02.2022, die ukrainische Hauptstadt, und es kam zu Straßenkämpfen, während die Bewohner auffordert wurde, Schutz zu suchen. Der Präsident des Landes lehnte ein amerikanisches Angebot zur Evakuierung ab und bestand darauf, zu bleiben. "Der Kampf ist hier", sagte er. Foto: Twitter / ZelenskyyUa

Ukraine, Kiew: Ein Mitglied des Zivilschutzes besetzen einen Kontrollpunkt in Kiew. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine, Kiew: Ukrainische Truppen inspizieren den Ort nach einem russischen Luftangriff. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

26.02.2022, Ukraine, Kiew: Ukrainische Soldaten beziehen Stellung vor einer Militäreinrichtung, während Feuerwehrleute zwei brennende Autos löschen. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine, Kiew: Ein beschädigtes Wohnhaus nach einem russischen Raketenangriff. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ukraine, Kiew: Eine Frau weint, als sie ihr Wohnhaus betrachtet, das nach einem Raketenangriff beschädigt wurde. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Russland: Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte Bild zeigt einen selbstfahrenden Mehrfachraketenwerfer BM-27 Uragan (9P140), der sich auf einer Straße nahe der Grenze zur Ukraine in der Region Belgorod bewegt. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa

Polen, Przemysl: Maria Potoschaniak mit Baby Alina (l) aus der Ukraine ist nach ihrer Flucht aus der Ukraine hat am Bahnhof von Przemysl ihr Lager aufgeschlagen. Zahlreiche Ukrainer verlassen nach Militäraktionen Russlands auf Ukrainischem Staatsgebiet das Land. Foto: Michael Kappeler/dpa

Polen, Przemysl: Geflüchtete aus der Ukraine werden nach ihrem Grenzübertritt von Schehyni in der Ukraine nach Medyka in Polen verpflegt. Freiwillige haben für die Flüchtlinge Essen, Kleidung und alles sonstige Lebensnotwendige bereitgestellt. Zahlreiche Ukrainer verlassen nach Militäraktionen Russlands auf ukrainischem Staatsgebiet das Land. Foto: Michael Kappeler/dpa

Polen, Krakau: Menschen organisation den Transport von Hilfsgütern für die Ukraine. Die ersten Lastwagen brechen heute auf, nachdem allein am ersten Tag der Sammlung in Krakau über 60 Tonnen an notwendigen Geldmitteln, Kleidung und Lebensmitteln gesammelt wurden. Foto: Lukasz Gagulski/PAP/dpa

Polen, Przemysl: Angehörige und Freunde warten auf Geflüchtete aus der Ukraine nach ihrem Grenzübertritt von Schehyni in der Ukraine nach Medyka in Polen. Zahlreiche Ukrainer verlassen nach Militäraktionen Russlands auf ukrainischem Staatsgebiet das Land. Foto: Michael Kappeler/dpa

Ungarn, Beregsurany: Viktor Orban (M), Ministerpräsident von Ungarn, besucht die Grenzstationen seines Landes zur Ukraine. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) bisher weit mehr als 100.000 Menschen in Nachbarländer geflüchtet. Foto: Anna Szilagyi/AP/dpa

Schleswig-Holstein, Eckernförde: Marinesoldaten stehen auf dem Deck des Flottendienstboot ·Alster·, das zur Verstärkung der Nato-Nordflanke aus dem Marinehafen ausläuft. Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine schickt die Deutsche Marine das Aufklärungsschiff «Alster» zur Verstärkung der Nato-Nordflanke. Foto: Axel Heimken/dpa

Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r) empfängt am 26. Februar Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident der Republik Polen, vor dem Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt des Austauschs steht die Lage in und um die Ukraine nach dem russischen Angriff. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin: Ein Schild mit der Aufschrift "Schröder, Dein Kumpel dreht durch!" wird bei einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine vor der Russischen Botschaft in die Höhe gehalten. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Türkei, Ankara: Eine Frau hält ein Plakat während sie an einem Protest gegen die russische Invasion in die Ukraine teilnimmt. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa

USA, New York: Ein Hund, der eine ukrainische Fahne als Umhang trägt, schaut während eines Autokorsos, als Protest gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine. Foto: Bruce Cotler/ZUMA Press Wire/dpa

Indien, Neu Delhi: Ein Ukrainer zündet eine Kerze an, nachdem er am Tor der Botschaft Blumen zum Gedenken an die Menschen niedergelegt hat, die während der russischen Invasion in die Ukraine ihr Leben verloren haben. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet und drangen in die Hauptstadt vor. Foto: Manish Swarup/AP/dpa



Ukraine-Krieg belastet nicht nur die Großelterngeneration

Die Bilder vom Ukraine-Krieg würden aber nicht nur die Großelterngeneration besonders belasten, so Glaesmer. Auch bei anderen, die bereits traumatische Kriegserlebnisse hatten, zum Beispiel Bundeswehrsoldaten oder humanitäre Helfer nach einem Auslandseinsatz, könnten jetzt Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung auftreten. Zum Beispiel Albträume oder Flashbacks, also unkontrollierbare Erinnerungsschübe.

Ängste in Bezug auf den Krieg spüren jetzt aber auch viele, die selbst noch nie einen Krieg erlebt haben. „Denkbar ist, dass gerade die Menschen, die den Kalten Krieg intensiv mitbekommen haben, jetzt angesichts der Atomdrohungen erneut Angst bekommen. Mit einer psychischen Störung hat das zunächst nicht unbedingt zu tun, aber dennoch kann das sehr belastend sein.“

Psychologin: Nicht von morgens bis abends Nachrichten lesen

Doch was hilft jetzt gegen die Angst? Informationen seien nützlich, um zu verstehen, was passiere, sagt die Psychologin. „Doch es kann auch nützlich sein, sich ab und zu eine Abstinenz zu verordnen.“ Wer Ängste entwickele, sollte nicht von morgens bis abends Nachrichten hören und lesen. Stattdessen könne es guttun, die passive Rolle zu verlassen und sich zu engagieren. Zum Beispiel, indem man gegen den Krieg demonstriere, Spenden sammele oder andere Hilfsaktionen unterstütze.

Hilfreich können auch Gespräche in der Familie oder mit Freunden sein. In der Weltkriegsgeneration sei viel zu selten über die eigenen Beschädigungen gesprochen worden. „Menschen, die jetzt unter Kriegsangst leiden, sollten das Gespräch mit Freunden und Angehörigen suchen“, rät auch Montgomery. Bei starken Ängsten könne es aber auch hilfreich sein, mit dem Hausarzt zu sprechen oder sich an eine Angstambulanz zu wenden. „Die meisten niedergelassenen Ärzte kennen sich inzwischen gut mit Angststörungen aus. Auch Therapeuten, Pfarrer und alle anderen in der Seelsorge Tätigen können jetzt helfen.“

Wichtig sei es, dass man Menschen mit Kriegsangst ernst nehme und ihre Gefühle nicht kleinrede. „Die Angst vor einem Atomkrieg ist keine völlig irreale Angst.“ Es bringe deswegen auch nichts, nur mit rationalen Gegen­argumenten zu kommen. „Man muss über die akuten Ängste sprechen. Auf Menschen mit Ängsten muss man zugehen.“

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.