CDU-Vorsitz: Wann sich Merz, Röttgen und Braun vorstellen

Berlin. Zum ersten Mal will die CDU nach ihrem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl den neuen Parteivorsitzenden durch die Mitglieder mitbestimmen lassen. An diesem Montag (22. November) beginnt die Partei mit der Vorstellung der drei Kandidaten, die die Nachfolge von Armin Laschet antreten wollen.

Für den CDU-Vorsitz bewerben sich der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun und der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Nachdem Merz und Röttgen sich bereits in den vergangenen Tagen zu ihren Ideen für eine Neuaufstellung der CDU geäußert haben, will Braun dies am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz tun.

CDU-Vorsitz: So werden die Kandidaten vorgestellt

Die drei Kandidaten stellen sich in dieser Woche live im Internet vor. Das sind die wichtigsten Termine:

Montag, 22. November

14.30 Uhr: Helge Braun stellt seine Ideen für eine Neuaufstellung der CDU vor

18.00 Uhr: Vorstellung von Friedrich Merz live im Internet

Mittwoch, 24. November

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

19.30 Uhr: Vorstellung von Norbert Röttgen live im Internet

Donnerstag, 25. November

18.30 Uhr: Vorstellung von Helge Braun live im Internet

Wollen die CDU anführen (von links): Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Helge Braun.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Am 1. Dezember soll es außerdem einen gemeinsamen Auftritt aller drei Kandidaten geben, der im Internet und im Fernsehen übertragen wird.

Endgültige Entscheidung über neuen CDU-Vorsitz im Januar

Bei der Bundestagswahl im September hatte die Union historisch schlecht abgeschnitten. Im Vergleich zu 2017 war sie um 8,8 Punkte auf 24,1 Prozent abgestürzt. Zum ersten Mal soll eine Befragung der 400.000 Mitglieder die Vorentscheidung über den Parteichef darstellen.

Die Befragung soll am 4. Dezember beginnen, das Ergebnis soll dann am 17. Dezember präsentiert werden. Die endgültige Entscheidung über den neuen Vorsitzenden sollen die 1001 Delegierten bei einem Parteitag am 21. Januar in Hannover treffen.

(dpa/msb)