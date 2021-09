Bundestagswahl 2021 in Sachsen: Ergebnisse und Hochrechnung

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Wie haben die Menschen in Sachsen abgestimmt? Das Ergebnis im Überblick.

Berlin. Am Sonntag können rund 3,3 Millionen Wahlberechtigte in Sachsen bei der Wahl zum neuen Bundestag ihre Stimme abgeben. Landesweit wählen dabei etwa 126.000 Menschen zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl. Der Freistaat teilt sich in 16 Wahlkreise auf – so viele Kandidaten und Kandidatinnen können bei Stimmmehrheit dann auch direkt in das Parlament einziehen.

Sobald die Stimmen am 26. September ausgezählt sind, werden die Ergebnisse der Bundestagswahl in Sachen hier veröffentlicht. Bis dahin zeigt die untenstehende Grafik die aktuellste bundesweite Umfrage vor dem Wahltag.

Ergebnisse der Bundestagswahl in Sachsen: Diese Parteien treten an

Mandate können aber nicht nur direkt über die Erststimmen errungen werden. Viele Bundestagsabgeordnete ziehen über die Landeslisten ihrer jeweiligen Partei ins Parlament ein. Wie viele Bewerber das bei einer Partei sind, hängt vom Abschneiden bei den Zweitstimmen ab. Diese bestimmen nämlich die Sitzverteilung im Bundestag.

22 Parteien haben in Sachsen jeweils eine Landesliste mit Kandidaten aufgestellt. Sie können in allen Wahlkreisen des Bundeslandes mit den Zweitstimmen gewählt werden. Das sind die Parteien, die bei der Bundestagswahl 2021 in Sachsen auf dem Wahlzettel stehen:

Alternative für Deutschland (AfD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Die Linke

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Die PARTEI

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Freie Wähler

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

V-Partei3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei3)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschlands (dieBasis)

Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C)

DER DRITTE WEG (III. Weg)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Partei der Humanisten

Partei für Gesundheitsforschung

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei

Volt Deutschland

Bundestagswahl 2017: Ergebnisse

Bei der Bundestagswahl 2017 wurde die AfD in Sachsen stärkste Kraft. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass sie diesen Erfolg wiederholen könnte. Diese Zweitstimmenanteile erreichten die Parteien vor vier Jahren:

AfD CDU Die Linke SPD FDP Grüne Sonstige 27,0 % 26,9 % 16,1 % 10,5 % 7,2 % 4,6 % 6,7 %

