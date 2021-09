Bundestagswahl live im TV und Stream: Die Sendungen zur Wahl im Überblick

Deutschland wählt – und diverse TV-Sender berichten. So sehen Sie die Sendungen von ARD, ZDF, RTL und Co. live im TV und im Stream.

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Live-Sendung Bundestagswahl: So verfolgen Sie den Wahlabend im TV

Berlin.

Diverse Fernsehsender berichten heute live über die Bundestagswahl

Ab 18 Uhr werden dann erste Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht

Lesen Sie hier, wo Sie die Entwicklungen des Wahlabends live im TV und Stream verfolgen können

Rund 60 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland geben am Sonntag bei der Bundestagswahl 2021 ihre Stimme ab. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr, kurz danach folgen die erste Prognosen und Hochrechnungen. Die Entwicklungen am Abend der Bundestagswahl können Sie auch live im TV verfolgen.

Bundestagswahl live: So berichtet die ARD

Die ARD – genauer gesagt "Das Erste" – berichtet am Wahlsonntag live ab 17.15 Uhr. Die knapp dreistündige Sendung moderieren Tina Hassel, Ingo Zamperoni und Jörg Schönenborn. Pünktlich um 18 Uhr werden dann die ersten Prognosen und schließlich die Hochrechnungen präsentiert.

Um 20.15 Uhr folgt dann die "Berliner Runde" zur Bundestagswahl, an der unter anderem die drei Kanzlerkandidaten und die -kandidatin teilnehmen werden. Danach sendet "Das Erste" ein "Tagesthemen extra". Auch bei "Anne Will" wird über die Bundestagswahl diskutiert. Das Programm kann live im TV und im Stream verfolgt werden.

Bundestagswahl 2021: Diese Sendungen laufen im ZDF

Das ZDF zeigt am Wahltag ab 17 Uhr eine Sondersendung zur Bundestagswahl sowie zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Bettina Schausten und Matthias Fornoff moderieren die Sendung. Ab 20.15 Uhr wird wie im Ersten die "Berliner Runde" live übertragen.

Danach folgen weitere Sondersendungen zur Wahl, darunter eine Spazial-Ausgabe des heute-journals und eine Diskussionsrunde mit Maybrit Illner. Auch das ZDF überträgt sein Programm im TV und online im Stream.

RTL berichtet zur Bundestagswahl 2021

Auch der Privatsender RTL berichtet live von der Bundestagswahl. Bereits um 12 Uhr beginnt die Sondersendung "Neustart für Deutschland – Der Wahltag", um 17 Uhr dann "Neustart für Deutschland – Die Entscheidung". Diese dauert bis 22.15 Uhr und wird von den regulären RTL-Nachrichten unterbrochen. Kostenlos kann das Programm nur im TV verfolgt werden, um den Online-Stream aufzurufen ist eine Premium-Mitgliedschaft bei TVnow nötig.

Allerdings überträgt auch ntv das Programm von RTL. Und das nicht nur im Fernsehen, sondern auch online im kostenlosen Live-Stream.

Wahlberichterstattung: Dieses Programm sendet Sat.1

Sat.1 sendet ab 17.55 Uhr ein einstündiges Wahl-Spezial. Davon abgesehen setzt der Privatsender auf sein normales Sonntagsprogramm und sendet zum Beispiel ab 20.15 Uhr einen Spielfilm. Im Gegensatz zu RTL ist der Sat.1-Stream online kostenlos verfügbar, eine Registrierung ist allerdings nötig.

Bundestagswahl mit Lokalbezug: So berichten die dritten Programme

Auch die dritten Programme der ARD berichten am Wahlabend über die aktuellen Ergebnisse. Teilweise wird dabei zwischen Regionen innerhalb der jeweiligen Sendergebiete unterschieden. Diese Sender informieren zur Wahl:

Westdeutscher Rundfunk (WDR): Ab 17.30 Uhr "Bundestagswahl 2021 – Entscheidung in NRW"

Norddeutscher Rundfunk (NDR): Ab 17.45 Uhr "NDR Info Wahl"

Bayerischer Rundfunk (BR): Ab 17.15 Uhr "BR24 Wahl – Die Entscheidung"

Südwestdeutscher Rundfunk (SWR): Ab 17.45 Uhr, je nach Region unterschiedliche Titel

Hessischer Rundfunk (HR): AB 17.45 Uhr "#hrWahl – Hessen hat gewählt"

Mitteldeutscher Rundunk (MDR): Ab 17.50 Uhr "MDR extra: Die Bundestagswahl 2021"

Radio Berlin-Brandenburg (RBB): Am 17.30 Uhr "Ihre Wahl"

Infos bereits am Nachmittag: Diese Sender berichten den ganzen Tag

Neben RTL berichten auch verschiedene Nachrichtensender bereits früher am Tag live über die Wahl. Hier können Sie sich schon am Nachmittag informieren:

Phoenix: Ab 16 Uhr "Phoenix vor Ort", 20.15 Uhr "Berliner Runde", 21.15 Uhr "Internationaler Spätschoppen"

Welt: Live-Berichterstattung den ganzen Tag

