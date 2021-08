Bundestagswahl 2021: Waren Politiker früher wirklich besser?

Hamburg. Wäre Laschet Schröder, die Bundestagswahl 2021 wäre schon entschieden. Unvergessen die Bilder des Kanzlers aus dem Jahr 2002: Mit Gummistiefeln, Regenjacke und ernstem Blick watete er durch die Elbfluten von Grimma – und drehte eine schon verloren geglaubte Wahl. Schröder selbst sagte später, Bilder signalisierten Handlungsbereitschaft, sie hätten gezeigt, dass die Regierung es kann. Und gab weiter zu Protokoll: Vor Ort zu erleben, wie freundlich die Menschen in ihrer Not gewesen seien, habe ihn ungemein berührt.

Aus den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen kamen dieser Tage ganz andere Bilder: Erst lachte der CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet bei einer Rede des Bundespräsidenten zur falschen Zeit am falschen Ort. Als Laschet nun das Hochwassergebiet in der Gemeinde Swisttal besuchte, drohten ihm Einheimische: „Sie werden es bei der Wahl merken.“ Die Krise wird für den CDU-Spitzenmann zum Desaster – erst nutzte er sie nicht, dann wendete sie sich gegen ihn. „Wenn er Pech hat, kostet ihn dieses Flutbild die Kanzlerschaft“, sagte nun der renommierte Journalist Robin Alexander. Es läuft nicht rund.

Annalena Baerbock legte einen Traumstart hin und stolperte schon nach wenigen Tagen

Wie zuvor schon bei Annalena Baerbock. Sie legte einen Traumstart hin und stolperte schon nach wenigen Tagen. Zu ihrer Kür überschlugen sich manche Hamburger Magazine vor Begeisterung und führten sich auf wie eine grüne Politbravo: „Die Überlegene“ dichtete die „Zeit“ im April. „Die Frau für alle Fälle“ hieß es auf dem „Spiegel“-Cover und beim „Stern“ wusste man sogar, dass nun alles „Endlich anders“ wird. Nur drei Monate später ist die Hoffnungsträgerin tief gefallen. Ihr Buch „Jetzt – Wie wir unser Land erneuern“ gilt als seitenschweres Plagiat, ihr Lebenslauf als geschönt, ihre Detailkenntnis freundlich formuliert als ausbaufähig.

Annalena Baerbock will die erste grüne Kanzlerin werden.

Foto: Reto Klar

Nur einer findet derzeit vor Lachen kaum in den Schlaf: Olaf Scholz. Der vermeintlich Aussichtslose, der noch im Mai nur knapp vor der FDP um Platz drei kämpfte, hat fast zu den Grünen aufgeschlossen. Plötzlich ist ein Kanzler Scholz nicht nur eine sozialdemokratische Fata Morgana, sondern eine politische Möglichkeit. Es sei denn, er stolpert noch über seine eigenen Füße. Oder, wesentlich wahrscheinlicher, er fällt über die Stolperdrähte seiner Parteichefs. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind immer wieder in der Lage, durch ihre Aussagen die Annäherung an die 20-Prozent-Marke zu stoppen. Derzeit gilt: Wer oben ist, ist noch nicht unten.

Die deutsche Politik erinnert ein wenig an den deutschen Fußball

Entsprechend dürftig fallen die Zustimmungsraten aus. Würde der Kanzler direkt gewählt, würden nach den aktuellen Zahlen vom ARD-Deutschlandtrend nur noch 20 Prozent für Armin Laschet stimmen (minus acht Punkte), Baerbock rutscht weiter von 18 auf 16 Prozent ab. Scholz hingegen legt um sechs Punkte auf 35 Prozent zu. Fast ein Drittel kann sich aber für keinen der drei entscheiden.

Derzeit erinnert die deutsche Politik ein wenig an den deutschen Fußball. Seit Jahren hatten wir uns an durchaus erfolgreiche Gesichter gewöhnt, ob Angela Merkel oder Jogi Löw, und bei aller Freude über Kontinuität nicht wahrgenommen, dass längst ein schleichender Substanzverlust eingesetzt hat. Und jetzt, wo die Kanzlerin abtritt, fällt es vielen wie Schuppen von den Augen. Die Probleme sind gewachsen, die Zahl der Hoffnungsträger aber nicht.

In der CDU etwa wurde dies zu Beginn des Jahres überdeutlich: Im Rennen um die Parteispitze konkurrierten zwei Männer aus christdemokratischer Vorzeit (Friedrich Merz, Fraktionschef im Bundestag zwischen 2000 bis 2002) und Norbert Röttgen (Bundesumweltminister 2009 bis 2012) mit Armin Laschet, der knapp gewann. Die unterschwellige Botschaft lautete: In den vergangenen Jahren hat sich personell in der CDU wenig bewegt. Nicht nur die Union gilt inzwischen als dünn besetzt – auch in anderen Parteien fehlt die Breite in der Spitze.

Harte Zeiten schaffen starke Menschen. Aber gute Zeiten?

Da stellt sich die Frage, welche Menschen heute noch in die Politik drängen – und welche vorankommen. Zunächst einmal ist es eine Generationsfrage. Es macht einen Unterschied, ob man in die Kriegs- oder Nachkriegszeit hineingeboren wurde – oder Kind der Wohlstandsgesellschaft ist. Schon Helmut Schmidt hatte auf seine späten Tage alle Nachgeborenen spüren lassen, dass es ihnen an Lebenserfahrung mangele.

Auch Kanzler Gerhard Schröder kam aus schwierigen Verhältnissen. Er selbst sagte einmal über seine Jugend in Ostwestfalen: „Wir waren die Asozialen.“ Ihr Aufstieg erinnert an den alten Satz: „Harte Zeiten schaffen starke Menschen, starke Menschen schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Menschen. Schwache Menschen schaffen harte Zeiten.“

Es war früher viel einfacher, Politiker zu sein

Stellt sich die Frage, wo wir gerade stehen. Allerdings wird beim Loblied auf die vermeintlich gute alte Zeit eines ausgeblendet: Es war früher viel einfacher, Politiker zu sein. In einer Welt ohne Twitter und Handykameras, ohne Privatfernsehen und überschießender Politmoral war der Aufstieg leichter und der Abstieg schwieriger: Heute wären Karrieren von rhetorischen Schlachtrössern wie Franz-Josef Strauß oder Herbert Wehner schon vorbei, bevor sie überhaupt im Ortsverband sich als Kassenprüfer bewerben könnten. Ein falsches Wort, ein übereifriger Kommentar im sozialen Netzwerk – und die politische Karriere endet, bevor sie begann.

Inzwischen bleibt kein Millimeter des Lebens eines Spitzenpolitikers mehr unausgeleuchtet: Wären die Kameras schon zu Beginn der Siebzigerjahre so scharf gestellt gewesen, Willy Brandt hätte wohl nie einen Friedensnobelpreis gewonnen. Angesichts seiner Depressionen und seiner Seitensprünge wäre er schnell aus dem Amt gesendet und geschrieben worden.

Damals aber galt noch der Grundsatz: Das Private ist privat und bleibt privat. Heute ist auch das Private politisch. Jeder Satz, jeder Schritt, jeder Tweet bleibt hängen. Heute gibt es sogar den Berufsstand der Plagiatsjäger, die allen Ernstes literarisch, wissenschaftlich und politisch unbedeutende Bücher wie Promotionen sezieren. Abgesehen von den Plagiatsjägern liest kaum jemand diese Bücher, Annalena Baerbocks „Jetzt“ dümpelt bei Amazon auf Rang 12.874.

Die Öffentlichkeit fokussiert sich auf Fehler und Schwächen

Inzwischen legt die Öffentlichkeit an ihre Spitzenpolitiker Maßstäbe an, die für eine Seligsprechung gelten – nicht aber für ein politisches Amt. Diese überzogene Erwartungshaltung wirkt sich gleich doppelt negativ aus – sie zerstört zu schnell die Karrieren von möglicherweise geeigneten Spitzenpolitikern, vor allem aber macht sie Macht unattraktiv: Wer tut sich ein Amt in Spitzenpositionen heute noch an, wenn jeder kleine Fehltritt der letzte sein könnte? Warum erwartet eine Gesellschaft, die Regeln immer weniger ernst nimmt, gerade von ihren Volksvertretern penibelste Regeltreue?

Gerhard Schröder war Kanzler von 1998 bis 2005.

Foto: imago stock

Und wenn es keine Beweise für Fehlverhalten gibt, reicht auch schon der bloße Verdacht: So hat sich der Verdacht gegen den damaligen Bürgermeister und heutigen Bundesfinanzminister Olaf Scholz, er habe Einfluss auf das Steuerverfahren gegen die Warburg Bank genommen, bislang nicht erhärtet – trotzdem wird durch Gerüchte und Spekulationen an einem Narrativ gearbeitet, das Politik insgesamt nicht eben attraktiver macht. Das ist keine Kritik an der nötigen Aufarbeitung von Skandalen. Aber nicht alles ist eben ein Skandal. Am Ende könnte die Skandalisierung eines Nichtskandals zum Skandal werden.

Fehler und Fehltritte im Fokus

Es fügt sich in ein Bild: Die Berichterstattung verkürzt sich immer weiter zu einem Aneinanderreihen von Fehlern und Fehltritten – ja diese geraten zunehmend in den Fokus. In einer unüberschaubaren Welt, die immer komplizierter wird, wächst der Wunsch nach Vereinfachung: Statt über den Wert der Freiheit oder die Kollateralschäden der Pandemie diskutieren wir über eine falsch sitzende Maske. Statt über die Chancen und Grenzen des deutschen Klimaschutzes streiten wir über Fußnoten. Statt über Wohlstand und Gerechtigkeit von morgen über Treffen eines Bürgermeisters mit einem Banker im Jahr 2016.

Wir übersehen zudem: Je länger ein Politiker Ämter innehat, umso wahrscheinlicher werden Fehler. Erfahrung verkehrt sich in unserer Kultur, die keine Fehler mehr duldet, dann schnell ins Gegenteil.

Allerdings trägt an dieser Konzen­tration auf das Nebensächliche auch die Politik ein gerüttelt Maß Mitverantwortung. Die Flucht aus den Themen, die Angst vor den Inhalten haben die Strategen und Spindoktoren ihren Spitzenkandidaten geradezu eingebläut. Bloß nicht anecken, keine klare Kante zeigen, lieber kieselrund daherkommen. Nur nicht den politischen Gegner motivieren, sondern lieber asymmetrisch demobilisieren.

Wer aus dem Trott tanzt, ist heute schnell draußen

Wer aus dem Trott tanzt und andere Positionen verfolgt, ist heute schnell draußen: Nach Jahren hat die SPD Thilo Sarrazin endlich ausgeschlossen – als das Verfahren 2010 begann, war die SPD übrigens in Umfragen noch stärkste Partei. Anfang Mai beschloss die Grünen-Führung, den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer aus der Partei zu werfen, parallel ging es in Umfragen von 28 auf 20 Prozent abwärts.

Und Teile der Linken würden sich lieber heute als morgen von ihrer früheren Fraktionschefin Sahra Wagenknecht trennen. Sie stören sich an ihrem klugen Buch „Die Selbstgerechten“, übrigens Rang 79 auf den Verkaufslisten. Man darf gespannt sein, ob die CDU auch noch gegen Hans-Georg Maaßen aktiv wird.

Baerbock, Scholz und Laschet sind besser als ihr Ruf

Was die Parteien in ihrem Reinheitswahn dabei übersehen: Diese Debatten befördern einmal mehr die Skandalisierung, die sie sonst zu bekämpfen vorgeben. Wenn der Provokateur fliegt, werden Provokateure erst interessant und sich ständig neue Provokateure finden. Wo die Programmatik ähnlich wird, müssen sich die Personen unterscheiden: Wer nur die großen Buchstaben und die schrillen Szenen sieht, könnte auf die Idee kommen, fürs Kanzleramt kandidiert eine Frau, die ihren Lebenslauf frisiert, gegen einen Mann, der sein Lachen nicht kontrollieren kann, und einen Mann, der mit der Hochfinanz kuschelt.

Ob Armin Laschet das nötige Rüstzeug fürs Kanzleramt mitbringt, bezweifeln viele Wähler.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Bei aller berechtigten Kritik an den drei Spitzenkandidaten – diese Verkürzung wird ihnen nicht gerecht. Ob Baerbock, Laschet oder Scholz – sie alle sind besser als ihr Ruf. Und wer bigott lamentiert, die Parteien hätten die falschen Leute aufgestellt, dem sei ein Besuch in einer Parallelwelt empfohlen … Wäre die Union mit Friedrich Merz oder Markus Söder wirklich beliebter? Oder die Grünen mit Robert Habeck erfolgreicher? Nähmen die Sozialdemokraten mit Kevin Kühnert oder Saskia Esken Kurs aufs Kanzleramt? All das darf bezweifelt werden.

Andererseits: Wo stünden die Grünen mit einem Political Animal wie Joschka Fischer? Die SPD mit einem Gerhard Schröder? Und die Union mit einem Wolfgang Schäuble? Auch diese Frage sollten wir uns ehrlich stellen. Womit wir wieder am Anfang wären.