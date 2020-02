Kemmerich hat Konsequenzen aus der Kritik an seiner Wahl zum Ministerpräsidenten gezogen. Er tritt mit sofortiger Wirkung zurück.

Thüringen-Krise Kemmerich als Ministerpräsident in Thüringen zurückgetreten

Erfurt. Nun also doch: Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ist am Samstag von seinem Amt als Ministerpräsident Thüringens zurückgetreten. „Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt als Ministerpräsident des Freistaates Thüringen mit sofortiger Wirkung“, erklärte er in Erfurt.

Sämtliche aus dem Amt des Ministerpräsidenten und des geschäftsführenden Ministerpräsidenten entstehenden Bezüge werde er an die Staatskasse zurückgeben.

Thüringen: Kemmerich tritt zurück – rasche Neuwahl gefordert

Die große Koalition in Berlin fordert nun eine rasche Neuwahl. „Regierungsbildung und politische Mehrheiten mit Stimmen der AfD schließen wir aus. Das ist und bleibt die Beschlusslage der die Koalition tragenden Parteien für alle Ebenen“, heißt es in einer nach dem Koalitionsausschuss verbreiteten Erklärung von CDU, CSU und SPD.

Baldige Neuwahlen müsse es „aus Gründen der Legitimation der Politik“ geben. Es gehe darum, schnell für stabile und klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen. Die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen mit einer nur durch die AfD-Stimmen zustande gekommenen Mehrheit sei „ein unverzeihlicher Vorgang“, erklärte die Koalition.

Grünen Fraktionschef: „Rücktritt war überfällig“

Der Thüringer Grünen-Fraktionschef Dirk Adams begrüßte die Rücktrittserklärung. „Das ist überfällig. Zum Glück ist das jetzt das Ende der Trickserei“, sagte Adams am Samstag in Erfurt. Kemmerich habe den Rückzug zwar angekündigt, aber bisher nicht vollzogen. „Aber der Druck der Straße hat bewirkt, dass er tatsächlich zurücktritt, was konsequent, aber überfällig ist.“

Kemmerich war am Mittwoch mit Hilfe der Stimmen der AfD zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Die Kritik danach war heftig. Demonstranten belagerten nach der Thüringen-Wahl FDP-Büros in mehreren Städten, Kanzlerin Merkel nannte die Entscheidung „unverzeihlich“, Linksfraktionschef Dietmar Bartsch bezeichnete die Thüringen-Wahl als „Dammbruch sondergleichen“.

(afp/dpa/cho)