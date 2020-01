Stuttgart. Fehlte nur, dass er in Jeans und Lederjacke auftritt. Im Kostüm des Arbeiterführers. Aber so weit geht Christian Lindner dann doch nicht. Der neue Arbeiterversteher trägt dunklen Anzug, weißes Hemd und gepflegte Bräune im Gesicht. Arbeiterversteher? Kein Witz.

Beim Dreikönigstreffen der FDP in der Stuttgarter Staatsoper macht der FDP-Chef da weiter, wo er 2019 aufgehört hat: Er wirbt um enttäuschte SPD-Wähler. Umgarnt frustrierte Facharbeiter, Gewerkschafter, Minijobber. Die „Fleißigen“, wie Lindner schmeichelt. Die politisch Heimatlosen, wie er hofft.

Dreikönigstreffen: Die FDP entdeckt ihr „soziales Gewissen“? Echt jetzt?

Lindner, der Retter der Werktätigen? Echt jetzt? Mal langsam. Der liberale Parteichef ist nicht über Nacht zum Sozialisten geworden. Doch er hat ein Ziel – und das heißt: neue Wählermilieus für die FDP erschließen. Er scheut dafür kein Mittel – nicht mal solche, die gar nicht zur DNA der FDP passen: Lindner will sich dieses Jahr mit seinen Leuten vor die Werkstore stellen.

Nicht irgendwann, sondern just am Tag vor dem 1. Mai, eine Art liberales Vorglühen zum Tag der Arbeit. „Wir werden dieses Jahr zurückkehren in das persönliche Gespräch mit den Menschen“, ruft der Parteichef in die vollen Ränge der Staatsoper. Es klingt fast, als habe die FDP bislang eher über die Köpfe hinweg geredet.

Die Liberalen wollen vom Schrumpfen der GroKo-Parteien profitieren

Seit einigen Wochen testet die FDP-Spitze intensiv den neuen Dreh. In Interviews, Gastbeiträgen, Reden umkreisen sie die Konkursmasse der ehemaligen Volkspartei SPD. Weil sie auch endlich mal profitieren wollen vom großen Schrumpfen der GroKo-Parteien. So wie es die Grünen tun.

In Stuttgart haben sie für den Parteichef diesmal keine schicke Talkshow-Landschaft auf die Bühne gebaut, sondern lassen ihn auf den nackten schwarzen Brettern stehen. Ehrlich, hart, arbeitermäßig soll das wirken. Doch wer genau hinhört, merkt, dass hier kein Klassenkämpfer steht, sondern ein Liberaler im Pelz des Sozialreformers.

Dann doch: Lindner wettert gegen den Sozialstaat

„Unser Herz und unsere Leidenschaft gehört denen, die es noch zu etwas bringen wollen im Leben“, ruft Lindner. Es sei beschämend, wie der gegenwärtige Sozialstaat diejenigen behindere, die sich aus eigener Kraft aus der staatlichen Alimentierung befreien wollten. „Wir sollten die Zuverdienstgrenzen von Hartz IV so gestalten, dass sich jede Stunde Arbeit lohnt.“

Die Pointe seiner Expedition ins alte SPD-Revier: Lindner verkündet den Parteieintritt von Florian Gerster, früher SPD-Minister in Rheinland-Pfalz und Ex-Chef der Arbeitsagentur.

Die These: Ohne FDP läuft’s schlecht, mit FDP läuft’s gut

Pointen setzen – das kann Lindner. Doch seine sonst so smarte, oft brillante Redekunst ist diesmal fahriger als sonst, streckenweise holprig. Er hangelt sich von Wasserstofftechnik zu Pflegeheimpreisen bis zum Pisa-Test – kommt aber immer wieder zum selben Schluss: Dort, wo die FDP keinen Einfluss hat, läuft es irrational, kleingeistig, stümperhaft.

Mit der FDP dagegen würde es schlau, fair und weitsichtig laufen. Zu einfach? Nicht für seine Fans: Der Jubel ist ihm sicher.

Parteiinterne Lindner-Kritiker sind Mangelware

Lindner, der Unantastbare. Wer parteiinterne Kritiker sucht, die öffentlich das Wort gegen den Vorsitzenden erheben, hat gerade drei Adressen: Lindners Vize Wolfgang Kubicki, der sein Image als scharfzüngiger Freigeist poliert, aber von vielen in der Partei nur noch als Querulant gesehen wird.

FDP-Urgestein Gerhard Baum, der Lindner ab und an die Leviten liest – ohne aber noch wirklich Einfluss zu haben. Und schließlich Ria Schröder, die Chefin der Jungen Liberalen. Sie denkt ab und zu laut nach: etwa darüber, dass sie es falsch findet, wenn die FDP durch Fischen bei anderen versuche, an Stimmen zu kommen. Doch jede Wette: Auch Schröder wird Ende April mit Lindner am Werkstor stehen.