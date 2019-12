London. Noch nie standen sich in britischen Wahlen zwei Parteichefs gegenüber, die so gegensätzlich sind wie Boris Johnson und Jeremy Corbyn – in ihrer Politik, aber auch in ihrer Persönlichkeit. Wir schauen uns anhand von fünf Themen an, was die zwei Parteichefs unterscheidet.

1. Brexit

Boris Johnson

Für den Premierminister und Parteichef der Konservativen ist der EU-Austritt das wichtigste Thema in diesem Wahlkampf, um nicht zu sagen: das einzige. „Get Brexit done“ war Johnsons ständig wiederkehrendes Motiv während der vergangenen sechs Wochen, er verspricht, den EU-Austritt unter allen Umständen umsetzen.

Wenn er gewinnt, dann soll das entsprechende Gesetz bereits vor Weihnachten unter Dach und Fach gebracht werden, damit Großbritannien auf Ende Januar aus der EU tritt. Johnson versteht sich als Verteidiger des demokratischen Votums von 2016, und er wirft dem Parlament vor, den Willen des Volkes zu durchkreuzen – womit er viele Brexit-Wähler auf seine Seite zieht.

Jeremy Corbyn

Dem Labour-Chef wird seit Jahren vorgeworfen, ein verkappter Brexit-Anhänger zu sein. In seiner Karriere übte er wiederholt Kritik an der EU aus linker Perspektive, er bemängelt das Demokratiedefizit und die neoliberale Wirtschaftspolitik. Doch als Parteichef engagierte er sich für den Verbleib in der EU, so wie die große Mehrheit der Labour-Parteimitglieder.

Nach dem verlorenen Referendum versuchte Corbyn eine Haltung zu vertreten, die beide Seiten zufriedenstellt; zunehmend geriet er aber unter Druck von der Basis und entschied sich schlussendlich für folgenden Plan: Labour will einen neuen Brexit-Deal aushandeln, und dann ein zweites Referendum abhalten, in dem die Wähler zwischen diesem Vertrag und dem Verbleib in der EU auswählen können.

2. Wahlchancen

Johnson

Premierminister Boris Johnson stärkt sich am Mittwoch in Derby im Wahlkampf-Bus mit einer Portion Pie.

Foto: Pool / Reuters

Die Chancen stehen derzeit gut, dass Johnson die Wahl gewinnt und im Amt bestätigt wird. Zwar war Johnson als Wahlkämpfer überhaupt nicht so überzeugend, wie es viele seiner Parteikollegen erwartet hatten; entsprechend lief die Strategie am Ende darauf hinaus, die öffentlichen Auftritte des Premierministers so gut wie möglich zu kontrollieren, damit keine Patzer passieren konnten.

Gelungen ist dies nur teilweise – gerade in den letzten Tagen ist Johnson vermehrt unter Beschuss gekommen, weil er die Krise im NHS nicht ernst genug nehme. Laut den letzten Umfragen vor dem Wahltag hat sich der Vorsprung der Tories stark verringert.

Johnson schlägt Corbyn bei letztem TV-Duell vor Wahl laut Umfrage Johnson schlägt Corbyn bei letztem TV-Duell vor Wahl laut Umfrage

Corbyn

Die Opposition startete mit einem großen Rückstand von über 10 Prozentpunkten. Im Lauf der Kampagne vermochte Corbyn die Lücke ein Stück weit zu schließen, sukzessive arbeitete sich Labour in den Umfragen nach vorn – und in den letzten Tagen gab es nochmal einen Sprung: Ein sogenanntes „hung parliament“ also ein Wahlausgang mit keiner absoluten Mehrheit für eine Partei, wäre laut den letzten Umfragen möglich. Das wäre schon ein großer Erfolg für die Opposition und würde Johnson arg in Bedrängnis bringen.

3. Haltung zu Deutschland

Johnson

Britische Wahlkämpfe drehen sich vor allem um die Innenpolitik, mit der wichtigen Ausnahme des Brexit bleiben außenpolitische Fragen weitgehend auf der Strecke. Aber Johnson wäre nicht Johnson, wenn er nicht irgendwann mal etwas Abschätziges über die „Germans“ gesagt hätte: 2016 beispielsweise warf er der EU vor, in ihrem Machtstreben in Hitlers Fußstapfen zu treten. Die Briten hatten schon immer wenig Skrupel, sich mit Nazi-Vergleichen zu behelfen, aber in Deutschland sorgte der Kommentar für Konsternation.

Corbyn

Labour-Chef Jeremy Corbyn mag die deutsche Art, Weihnachten zu feiern. Hier bastelt er in einer Schule in Morcambe an einem rotnasigen Rentier.

Foto: Anthony Devlin / Getty Images

Briten lieben die deutsche Art, Weihnachten zu feiern – und wenn Corbyn die Wahl gewinnt, wird er auf seiner ersten Auslandreise einem Christkindlmarkt einen Besuch abstatten: Deutschland werde das erste Reiseziel sein, um „so schnell wie möglich starke Beziehungen aufzubauen“, sagte er kürzlich. Und weil es Dezember ist, „wäre ein Trip zu einem deutschen Markt eine gute Idee“.

4. Hobbys und Privatleben

Johnson

Alexander Boris de Pfeffel Johnson – so sein richtiger Name – spricht nicht gern über sein Privatleben – nicht zuletzt deshalb, weil er immer wieder gefragt wird, wie viele Kinder er eigentlich habe. Zu seinem angeblichen Hobby hatte er jedoch einiges zu sagen: Als er vor einigen Monaten gefragt wurde, was er in der Freizeit mache, antwortete er in einem bizarren Monolog, er bastle aus alten Weinkisten Modelle von Doppeldeckerbussen, mitsamt fröhlichen Passagieren.

Ob das stimmt, ist allerdings fraglich: Wie alle Aussagen Johnsons ist sie mit einer Prise Skepsis zu behandeln (mehr dazu im nächsten Abschnitt).

Corbyn

Mittlerweile weiß das ganze Land, dass Jeremy Bernard Corbyn ein angefressener Hobbygärtner ist. Die Zeit in seinem Schrebergarten helfe ihm, die Ruhe eines „Zen-Meisters“ anzunehmen, sagt Corbyn. Selbstverständlich macht er auch seine eigene Brombeer- und Apfelkonfitüre.

Und er ist ein Fußballfan: Corbyn wohnt unweit des Stadions von Arsenal F.C., den er seit Jahrzehnten anfeuert. Vor einigen Jahren sagte er, als Teil seiner Brexit-Verhandlungstaktik würde er Angela Merkel zu einem Spiel seines Heimteams einladen.

5. Schwächen

Johnson

Johnson ist mit einem Manko behaftet, das ihm als Politiker Probleme bereitet: Man glaubt ihm nicht, was er sagt. Mit gutem Grund, denn er wurde in seiner Karriere schon zwei Mal gefeuert, weil er die Unwahrheit gesagt hatte. Auch in diesem Wahlkampf kam er immer wieder in Erklärungsnot, weil er falsche Behauptungen aufgestellt hat. Ein paar Journalisten haben sogar eigens eine Website namens boris-johnson-lies.com („Boris-Johnson-Lügen“) erstellt, auf der sie bereits Dutzende Einträge aufgelistet haben.

Corbyn

In einem Wahlkampf, bei dem so viel auf dem Spiel steht, ist das mangelnde Charisma Corbyns ein Problem: Der Labour-Chef tritt in Fernsehinterviews zahm auf, seine Reden sind nicht mitreißend, und in den TV-Debatten konnte er keine Treffer landen. Oft wird ihm nachgesagt, er habe den Charakter eines Geografielehrers – was in der aufgepeitschten Stimmung, in der sich das Land befindet, ein Vorteil sein kann, aber den Wahlkampf für Labour schwerer gemacht hat.