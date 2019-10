Berlin. Die Thüringen-Wahl mit den dramatisch schlechten Ergebnissen für Union und SPD war der Auftakt zu einem Drama, das sich als Endspiel der großen Koalition erweisen könnte. In der CDU hat eine Führungsdebatte eingesetzt, die sowohl auf die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer als auch auf Kanzlerin Angela Merkel zielt.

Die SPD wiederum befindet sich in der zweiten Runde auf der Suche nach einem Parteichef. Beiden Parteien stehen außerdem turbulente Parteitage bevor. Mitte Dezember wird man wissen, ob es die große Koalition bis ins Jahr 2021 schafft – oder ob neu gewählt wird. Ein Überblick.

Welche Chancen hat ein Aufstand bei der CDU?

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer tut gut daran, den Parteitag Ende November in Leipzig haarklein vorzubereiten. Ihr muss nach der harschen und konzertierten Kritik ihrer Gegner daran gelegen sein, keine Revolutionsstimmung aufkommen zu lassen.

In Leipzig stehen keine Vorstandswahlen an, die Partei soll vielmehr über ein neues Grundsatzprogramm entscheiden. Allerdings wird der Parteitag über die von der Jungen Union (JU) gewünschte Urwahl des Kanzlerkandidaten befinden. Und damit steht die von JU-Chef Tilman Kuban geforderte Frage nach der Kanzlerkandidatur im Raum.

Allerdings: Die Idee der Urwahl mag auf den ersten Blick beliebt sein, sie hat aber auf den zweiten Blick einen Nachteil: die Marginalisierung der Kandidaten. Die CSU hat den Antrag auf ihrem Parteitag bereits verworfen. Kramp-Karrenbauer wiederum pocht weiter darauf, eine Entscheidung wie geplant erst auf dem CDU-Bundesparteitag Ende 2020 zu fällen – dann stünde auch ihre Wiederwahl als CDU-Vorsitzende an.

Mohring: Berlin hat alles überlagert Mohring- Berlin hat alles überlagert

CDU-Vize Julia Klöckner warnte die Union vor einer verfrühten Debatte über die nächste Kanzlerkandidatur. „Unsere Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen Vorschlag gemacht, dass Ende 2020 die Partei über die Kanzlerkandidatur entscheidet. Dieser Vorschlag ist sinnvoll“, sagte die Bundeslandwirtschaftsministerin unserer Redaktion. Dennoch kann es zum Showdown kommen – außerhalb des offiziellen Programms. So sagte die CDU-Chefin, dass sie einen Kampf mit offenem Visier führen möchte – sollte sich ein Herausforderer à la Friedrich Merz stellen.

Dieser ist als Delegierter auf dem Parteitag und will dem Vernehmen nach eine Rede halten. Derzeit spricht aber auch nichts dafür, dass AKK aufgeben will. Sie besitzt starke Nerven, suchte unter Druck oft den Weg nach vorn.

Warum streitet die CDU so hart?

„Derzeit herrscht eine diffuse Stimmung der Unzufriedenheit, es gibt keine klare Richtung“, lässt sich ein CDU-Vorstandsmitglied zitieren. Der Wirtschaftsflügel empört sich darüber, dass die CDU der SPD in der Regierung zu sehr entgegenkomme. Die CDU-Chefin wiederum gilt wegen schlechter Umfragewerte und einer unklaren Kommunikation als angeschlagen.

„Friedrich Merz betreibt die Sozialdemokratisierung der CDU. Mit dieser Art innerparteilicher Auseinandersetzung wird die CDU bei den niedrigen Zustimmungswerten der SPD landen. Bei der SPD haben nicht zuletzt andauernde Personalquerelen zu dem Absturz beigetragen“, kritisiert der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz die Diskussion. Die CDU sollte vielmehr über die richtigen Antworten streiten, die die Menschen von der Politik erwarteten, sagte er unserer Redaktion.

Was macht die CSU?

Die CSU ist wie so oft das Zünglein an der Waage. Doch ein CSU-Chef Markus Söder als Kanzlerkandidat ist derzeit sehr unwahrscheinlich. Schon deshalb, weil sich Söder realistisch einschätzt. Er hat es gerade geschafft, sich in Bayern in die Rolle eines respektierten Ministerpräsidenten zu bringen. Ihn wird es freuen, dass sein Name als Joker genannt wird – mit seinen 52 Jahren hat er noch genug Zeit für eine Karriere.

Er schätzt Kramp-Karrenbauer. Dass nun ausgerechnet die CSU als Hort der Stabilität und als Stütze der Frau im Adenauer-Haus gilt, ist nach den Querelen der vergangenen Jahre eine kleine Ironie der Geschichte.

Wie kommt die SPD ins Spiel?

Die Beschäftigung mit sich selbst ist der SPD seit Beginn der großen Koalition immanent. Die Halbzeitbilanz der Regierung, die derzeit im Kanzleramt und im Finanzministerium erarbeitet wird, sollte der Partei einen Anhaltspunkt geben, ob sie in der großen Koalition verbleibt oder nicht.

Die Bilanz ist nun nächste Woche im Kabinett – entscheidender wird aber der Ausgang der Stichwahl zum Parteivorsitz sein, die Frage, ob Vizekanzler Olaf Scholz künftig die Partei führen wird oder nicht. Und ob der Parteitag Anfang Dezember dennoch einen Austritt beschließt.