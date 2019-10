Berlin. Für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sind es bewegte Zeiten. Gerade erst hatte die Verteidigungsministerin mit ihrer Forderung nach einer internationalen Schutzzone in Syrien einen innenpolitischen Befreiungsschlag versucht.

Zwar verärgerte sie den Koalitionspartner SPD damit massiv, aber in ihrer Partei machte der couragierte Vorschlag Eindruck. Doch das dramatisch schlechte Ergebnis bei der Wahl in Thüringen stellt die CDU-Chefin nun vor eine weitere harte Bewährungsprobe.

Noch nicht mal ein Jahr ist AKK, wie sie im politischen Berlin genannt wird, im Amt und muss nun vier Wahlen in diesem Jahr verantworten, bei der die CDU starke Verluste hinnehmen musste. Ihre Autorität ist aufgrund zahlreicher Kommunikationspannen ohnehin angeschlagen: Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur in Person von Friedrich Merz, Gesundheitsminister Jens Spahn und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet lauern schon.

Mike Mohring ist sehr frustriert - und verbittet sich Einmischung aus Berlin

Und nun gibt es noch einen Diskussion um eine mögliche Tolerierung oder sogar eine Koalition mit den Linken. Der thüringische CDU-Spitzenkandidat und Landeschef Mike Mohring ist tief frustriert. Er hatte Rückenwind aus Berlin eingefordert, zum Beispiel in Form einer Einigung bei der Grundrente.

Die kam bis zum Wahltag in Erfurt nicht. Mohring kam nur auf knapp 22 Prozent der Stimmen, kam nur auf den dritten Platz hinter den Linken und der AfD. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak beeilte sich am Wahlabend, eine Zusammenarbeit mit der Linken sofort auszuschließen, „nach der Wahl gilt was vor der Wahl gesagt wurde“, betonte er.

Tatsächlich hat Mohring einen Punkt: Er wirbt für „stabile Verhältnisse“ in einem Land, in dem drei Parteien über zwanzig Prozent haben und nicht miteinander regieren wollen. Wie soll das aussehen? Mohring will nun in aller Ruhe reden, um Verantwortung für Thüringen zu übernehmen - und verbittet sich dabei eine Einmischung aus Berlin. Deswegen könnte es für AKK einen unangenehmen Konflikt mit dem Thüringer Landesverband geben.

Mohring schließt eine Zusammenarbeit mit Bodo Ramelow nicht kategorisch aus

Denn Mohring schloss am Morgen eine Zusammenarbeit mit den Linken und Ministerpräsident Bodo Ramelow nicht aus. Erstmals gebe es keine Mehrheit mehr für die „politische Mitte“, sagte er in der ARD. „Aber das heißt nicht, dass wir uns in die Ecke stellen können, sondern wir müssen Verantwortung übernehmen.“ Was das heiße, müsse man nun ausloten. „Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht.“

„Ich brauche nicht Berlin, um zu wissen, was für Thüringen nützlich ist“, sagte er weiter. Berlin sei „nicht sonderlich nützlich“ gewesen im Vorfeld der Wahl. „Deswegen ist die Entscheidung, die wir für die Zukunft des Landes Thüringen treffen müssen, auch keine Frage, die in Berlin beantwortet wird, sondern die beantworten wir alleine in Thüringen.“

Ministerpräsident Bodo Ramelow hat mit den Linken die Wahl klar gewonnen, aber seine bisherige rot-rot-grüne Regierung hat wegen der Schwäche seiner Partner keine Mehrheit mehr. Jenseits der AfD ist eine Regierungsbildung nur möglich, wenn Union oder FDP mit den Linken kooperieren - und sich entweder an einer Koalition beteiligen oder eine Minderheitsregierung dulden. Mohring beanspruchte, dass über den richtig Weg fürs Land vor Ort entschieden wird und nicht in den Parteizentralen.

Einigung der großen Koalition über Grundrente steht weiter aus

Und es wird weiter ungemütlich für die CDU. Ein Koalitionsausschuss am 4. November soll eine Einigung bei der Grundrente geben, die die SPD auch mit Blick auf ihren Parteitag einfordert. Doch in der Union sind die Zweifel besonders in der Bundestagsfraktion schon die ganze Zeit sehr hoch.

Grundrente ja, aber nur wie m Koalitionsvertrag vereinbart - für einen überschaubaren Personenkreis und mit Bedürftigkeitsprüfung. „Jetzt nur aus Gefälligkeit der SPD, weil die sonst einen falschen Vorsitzenden wählen oder aus der Koalition aussteigen würde, kann man in so fundamentalen Fragen nicht nachgeben2, sagte Laschet.

Zuvor hatten die Groko-Skeptiker Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die in die Stichwahl um den SPD-Vorsitz gegen die GroKo-Befürworter Olaf Scholz und Klara Geywitz gekommen waren, angekündigt, sie wollten mit der Union über zentrale Fragen wie mehr soziale Gerechtigkeit verhandeln.

Eine Koalition mit der Linken ist jedoch für die CDU-Basis unvorstellbar und wäre eine weitere Zerreißprobe. Alexander Mitsch, Vorsitzender der Werteunion, beklagte eine „Profillosigkeit“ der Partei, gerade auch im Bund. Er forderte erneut eine Politikwende.