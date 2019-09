Berlin. Als Bundesministerin verzichtete Ursula von der Leyen auf eine eigene Wohnung in Berlin. Die Nächte verbrachte sie während der Woche in einem kleinen Zimmer in ihrem Ministerium. Das war so, als sie Familienministerin war, als sie Arbeitsministerin wurde und zuletzt auch als Verteidigungsministerin.

Für das Wochenende fuhr von der Leyen nach Hause zu ihrer Familie. Die lebt im kleinen Dorf Beinhorn in der Nähe von Hannover, auf dem Anwesen, auf dem schon von der Leyens Vater Ernst Albrecht wohnte. Von dort aus kam die CDU-Politikerin immer schnell nach Berlin.

Die Entfernung nach Brüssel ist deutlich weiter. Wenn von der Leyen zum 1. November ihren neuen Job als Präsidentin der EU-Kommission angetreten hat, werden die Heimfahrten vermutlich seltener. Sollte sie sich dauerhaft eine Wohnung in Brüssel nehmen, scheitert die Einrichtung jedenfalls nicht am Geld: Von der Leyen hätte dann Anspruch auf eine einmalige „Einrichtungsbeihilfe“ in Höhe von 56.000 Euro. So steht es in den Regeln für EU-Beamte, die auch für das Spitzenpersonal der Kommission gelten.

Ursula von der Leyen: Ihr Einkommen ist genau geregelt

Auch sonst verschlechtert sich von der Leyen bei ihrem neuen Job nicht: Als Präsidentin der EU-Kommission gehört sie künftig zu den Top-Verdienern unter Europas Politikern. Das gilt vor allem, wenn man ihre Einkünfte mit anderen Regierungschefs vergleicht. Außer einem relativ üppigen Grundgehalt bekommt sie zahlreiche Zuschläge; auch Fahrtkosten werden erstattet.

Das Grundgehalt der Kommissionspräsidentin lässt sich relativ einfach ermitteln: Es beträgt 138 Prozent der Bezüge, die der höchste EU-Beamte erhält. Das sind aktuell pro Monat 20.220 Euro in der Besoldungsgruppe 16 der EU-Kommission, was bedeutet, dass von der Leyen jeden Monat 28.000 Euro überwiesen bekommt.

Hinzu kommt eine „Residenzzulage“ von 15 Prozent des Grundgehalts, woraus sich jeden Monat weitere 4200 Euro ergeben. Zusätzlich zahlt die Kommission ihrer Präsidentin 1420 Euro monatliche „Aufwandsentschädigung“. Dazu kann es noch „Familienzulagen“ im Umfang von mehreren hundert Euro geben. Deren Höhe richtet sich aber unter anderem danach, ob von der Leyens Kinder noch unterhaltsberechtigt sind.

Pro Monat bekommt sie mehr als 30.000 Euro

Alles in allem dürften damit jeden Monat rund 33.600 Euro Gehalt auf dem Konto von Ursula von der Leyen eingehen. Aufs Jahr gerechnet sind das rund 400.000 Euro. Dazu kommen noch Reisekosten, die die Kommissionspräsidentin „sich und ihren Familienangehörigen“ von der Brüsseler Behörde erstatten lassen kann – so steht es in der entsprechenden EU-Verordnung.

Auch in Steuerfragen stellt sich die oberste Chefin der Brüsseler Behörde künftig gut: Das Gehalt muss sie nach dem Tarif der „Steuer zugunsten der Europäischen Gemeinschaften“ versteuern, der speziell für die Beschäftigten von EU-Institutionen gilt. Die Belastung mit Steuern und Abgaben ist damit deutlich niedriger als in Deutschland. Die diversen Zulagen sind außerdem steuerfrei.

Verglichen mit ihrem bisherigen Job in Berlin steht von der Leyen also finanziell ziemlich gut da. Als Ministerin bekam sie ein Amtsgehalt von zuletzt 19.500 Euro pro Monat (ohne Zuschläge). Das ist das 1,3-Fache der höchsten Besoldungsstufe B 11 für Bundesbeamte.

Von der Leyen überholt Merkel beim Einkommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt auf ein Jahresgehalt von rund 300.000 Euro. Dazu kommt ihr Einkommen als Bundestagsabgeordnete

Foto: Michele Tantussi / Reuters

Auch im Vergleich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geht es der Kommissionschefin gut: Merkel bekommt als Regierungschefin pro Monat das 1,6-Fache der höchsten Gehaltsstufe eines Bundesbeamten. Daraus ergibt sich - ohne Zuschläge gerechnet – ein Amtsgehalt von 24.300 Euro pro Monat – oder rund 300.000 Euro im Jahr.

Weil Merkel auch Bundestagsabgeordnete ist, erhält sie zusätzlich die Hälfte ihrer Abgeordnetenentschädigung. Alles in allem kommt sie damit auf ein Jahreseinkommen von rund 350.000 Euro, die sie ganz normal versteuern muss. Zum Vergleich: Auf ein solches Jahresgehalt kommen schon Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen. Und: Wegen der niedrigen Steuern für Beschäftigte der EU verdienen auch Tausende EU-Beamte unterm Strich mehr als die Bundeskanzlerin.

Andere Länder, ähnlich viel Geld

Andere Regierungschefs befinden sich auf einem ähnlichen Niveau: Der französische Präsident Emmanuel Macron erhält Medienberichten zufolge etwa so viel wie Merkel. Auch der amerikanische Präsident würde so viel bekommen - Donald Trump allerdings hatte zu Beginn seiner Amtszeit angekündigt, auf das Einkommen zu verzichten. Der russische Präsident Wladimir Putin soll jüngsten Angaben zufolge rund 285.000 Euro pro Jahr verdienen - diese Summe geht jedenfalls aus einer vor zwei Jahren veröffentlichten Erklärung des Kreml hervor.

Gehört zu den Geringverdienern unter den europäischen Regierungschefs: der britische Premier Boris Johnson

Foto: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Andere Regierungschefs in der EU werden deutlich schlechter bezahlt. Boris Johnson etwa bekommt laut britischen Presseberichten rund 170.000 Euro. Italiens Premierminister Giuseppe Conte soll Medienberichten zufolge sogar noch etwas weniger erhalten, die Rede ist von rund 120.000 Euro.

Die Verordnung die Einkünfte der EU-Bediensteten lässt sich online auf EUR-Lex einsehen. (phn)