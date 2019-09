Wie die Umweltministerin den deutschen Wald retten will

Berlin. Die deutschen Wälder leiden unter Dürre, Schädlingen und Stürmen. Beim Waldgipfel des Landwirtschafts­ministeriums soll an diesem Mittwoch ein Hilfsprogramm verabredet werden. Umweltministerin Svenja Schulze geht noch weiter: Die SPD-Politikerin will das Bundeswaldgesetz ändern und so einen ökologischen Waldumbau durchsetzen.

Geht es dem Wald heute schlechter als in den 80er-Jahren, als die Angst vor dem „Waldsterben“ umging?

Svenja Schulze: Der Zustand unserer Wälder ist dramatisch, nicht umsonst spricht man seit einiger Zeit von einem Waldsterben 2.0. Das kann jeder mit eigenen Augen sehen, der durch unsere Wälder spaziert. Die sehen teils wirklich traurig aus. Im Unterschied zu den 80er-Jahren sind die Gründe für das Waldsterben und die Probleme des Waldes sehr divers: Damals ging es um sauren Regen, heute sind es vor allem die Folgen des Klimawandels, auf den gerade die Fichten- oder Kiefernwälder nicht vorbereitet sind.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner will eine halbe Milliarde Euro vom Bund für die Waldrettung ausgeben. Reicht das?

Entscheidend ist, dass die Hilfen richtig verwendet werden, nämlich für den Umbau hin zu stabilen Klimawäldern. Ich will nicht, dass wir die Millionen mit der Gießkanne verteilen. Fördermittel aus Steuergeldern soll es für die Waldbesitzer geben, die ihre Flächen vor allem am Nutzen für Natur und Klimaschutz ausrichten und nicht an der Produktion. So wie früher anfällige Fichtenwälder durch anfällige Fichtenwälder zu ersetzen löst das Problem nicht. Wir haben jetzt die Chance, eine Ära des ökologischen Waldumbaus zu beginnen, der klimastabile und naturnahe Mischwälder fördert.

Schreibt der Staat den Waldbesitzern künftig vor, wie sie wirtschaften müssen?

Es geht nicht um Vorschriften, sondern darum, wer unter welchen Bedingungen staatliche Hilfen bekommt. Meine Position ist: Es braucht klare Umweltkriterien für die Förderung. Die Gesellschaft muss auch etwas davon haben, wenn der Staat mit Steuergeld privaten Waldbesitzern beim Wiederaufbau von Wäldern hilft. Ich bin davon überzeugt, dass auch die meisten Waldbesitzer ihren Wald für die Kinder- und Enkelgeneration erhalten wollen. Und da ist die Nadelwald-Monokultur in Zeiten des Klimawandels das falsche Rezept.

Muss das Bundeswaldgesetz in Zeiten des Klimawandels geändert werden?

Bisher steht im Bundeswaldgesetz schon der Grundsatz, dass der Wald nachhaltig bewirtschaftet werden muss. Aber nachhaltig ist ein großes Wort, das unterschiedlich interpretiert werden kann. Ich finde, da sollten wir konkreter werden und ausbuchstabieren, was gute fachliche Praxis in der Forstwirtschaft ist in Zeiten des Klimawandels.

Kann die Aufforstung der Wälder andere Bereiche beim Klimaschutz entlasten?

Da muss ich Sie enttäuschen. Wir werden beides brauchen: Klimawälder, die CO 2 binden, und ein klimafreundliches Verkehrssystem. Es geht nicht um Entweder-oder, sondern um Sowohl-als-auch. Alle Bereiche sind gefragt, damit Deutschland bis 2050 klimaneutral wird. Auch europarechtlich ist es gar nicht möglich, CO 2 -Zertifikate aus Aufforstung in großem Stil auf andere Bereiche zu übertragen.

Sind Sie froh, dass die Grünen angekündigt haben, das Klimapaket der Bundesregierung über den Bundesrat noch zu verschärfen?

Natürlich hätte ich mir beim Klimapaket noch mehr vorstellen können. Aber dieses Paket enthält auch große Fortschritte, vor allem, was die neue Verbindlichkeit der Ziele angeht. Insofern ist das ein Kompromiss mit deutlich mehr Vorteilen als Nachteilen. Was den Bundesrat angeht: Der ist doch kein Blockadegremium, sondern ein Gestaltungsgremium. Und wenn dort mögliche Verbesserungen vorgeschlagen werden, höre ich mir das unvoreingenommen an.

Nicht nur in Deutschland leiden die Wälder. Was können die Verbraucher im Alltag gegen die weltweite Entwaldung tun?

Zunächst sollte jeder schauen, dass für die neue Holzterrasse oder sonstiges Interieur keine Tropenhölzer aus nicht-nachhaltiger oder illegaler Bewirtschaftung verwendet wurden. Aber auch das Essen spielt eine Rolle. Ich finde es schwer zu ertragen, dass die europäische Landwirtschaft Sojakraftfutter und Rindfleisch importiert, für das Regenwald gerodet oder verbrannt wurde. Fleisch aus Intensivtierhaltung ist oft eine indirekte Unterstützung von großflächigen Rodungen, weil die Tiere mit Kraftfutter aus Soja gemästet werden.

Wann waren Sie zuletzt im Wald?

Das war Anfang Juli in der Lieberoser Heide in der Niederlausitz. Dort habe ich gelernt, wie gut die Natur sich auch selbst helfen kann. Beispielsweise sorgen Eichelhäher dafür, dass sich Samen verbreiten und neuer Mischwald wachsen kann – sofern genug Platz ist und Licht durchdringen kann. Solche Mischwälder, natürlich gewachsen, haben dann auch kaum Probleme mit Dürreperioden, weil sie Wasser viel besser im Boden speichern können. Ich verstehe, dass man in Wirtschaftswäldern nicht so lange warten kann. Aber es hat mich schon sehr hoffnungsvoll gestimmt, dass unsere Wälder noch nicht verloren sind, wenn man ihnen hilft, sich natürlich zu entwickeln. Und wesentlich schöner ist es allemal, durch so einen abwechslungsreichen Mischwald zu spazieren, wo man den Wind in den Blättern rascheln hört.