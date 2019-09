Nachtsitzung ohne Ende: Klimakabinett wird verschoben

Union und SPD ringen am Freitagmorgen noch immer um eine Einigung in Sachen Klima. Die entscheidende Sitzung verschiebt die Regierung.

Allein in Deutschland sind in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen angemeldet.

Berlin. Mehr als 13 Stunden Verhandlungen und keine Einigung: Die Bundesregierung ringt am Freitagmorgen noch immer darum, wie das geplante Klimaschutzpaket im Detail aussehen soll. Ein Ergebnis lässt dabei auf sich warten: Kurz vor 8 Uhr wurde bekannt, dass die Sitzung des sogenannten Klimakabinetts, ursprünglich angesetzt für 11 Uhr, um zwei Stunden nach hinten verschoben wurde. Am Freitagmorgen hieß es aus Teilnehmerkreisen, es werde vor allem noch um den Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid gerungen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warb in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am Freitag um Verständnis für die langen Verhandlungen. „Da ist es mir lieber, dass eine Stunde länger verhandelt wird – aber dafür ist es dann ambitioniert“, sagte Klingbeil, während Union und SPD noch immer im Kanzleramt berieten.

Der Klimaschutz werde der Gesellschaft etwas abverlangen, die Herausforderungen seien „gewaltig“, wenn es um den Kohleausstieg oder beispielsweise den Ausbau erneuerbarer Energie gehe. „Das macht man mal nicht eben so“, sagte Klingbeil.

Während die Regierung noch berät, läuft bereits der weltweite Klimastreik

Die Verhandlungen fallen auf den Tag der womöglich größten Demonstration für den Klimaschutz in der Geschichte. In mehr als 160 Staaten haben Menschen angekündigt, den Aufrufen der von Greta Thunberg inspirierten Bewegung „Fridays for Future“ zu folgen und für besseren Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Allein in Deutschland werden Hunderttausende Demonstranten an mehr als 500 Standorten erwartet.

