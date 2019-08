Landtagswahlen im Osten: Anschläge auf Politiker nehmen zu

Das beschmierte Bürgerbüro der Linken-Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss in Saalfeld.

Berlin/Zittau.. Das Erste, woran Ramona Gehring sich erinnert, ist der Knall. Ohrenbetäubend laut, zu hören noch in Dörfern, die mehrere Kilometer entfernt sind. Das Zweite, woran Gehring sich erinnert, ist die Angst um ihren Enkel. Denn der schläft an diesem Abend, kurz nach 23 Uhr, auf der Couch im Wohnzimmer, an dessen Außenwand eben ein Sprengsatz explodiert ist.