Von der Leyen twittert - und Juso-Chef Kühnert kontert

Berlin. Sie will es nun offenbar wissen – und zeigt das auch im Netz: Ursula von der Leyen, derzeit noch Bundesverteidigungsministerin, ist in Gedanken wohl schon auf dem Weg nach Brüssel.

„Hallo Europa! Hello Europe! Salut l’Europe!“, twitterte die CDU-Politikerin und Kandidatin als Chefin der Europäischen Kommission am Mittwochnachmittag. Der erste Tweet der Verteidigungsministerin überhaupt, denn einen eigenen Account hatte von der Leyen in diesem Amt bisher nicht.

Seit diesem Mittwoch gibt es aber einen: Unter ihrem Namen @UvdLeyen setzte die Politikerin den Tweet ab und macht gleich in der Accountbeschreibung deutlich, wo es hingehen soll: „German Minister of Defense & Candidate for President of the European Commission. Mother of seven, Brussels-born, European by heart“ - deutsche Verteidigungsministerin und Kandidatin für die Präsidentschaft der Europäischen Kommission. Mutter von sieben Kindern, in Brüssel geboren, von Herzen Europäerin.

Hallo Europa! Hello Europe! Salut l’Europe! 🇪🇺 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 3, 2019

Die Reaktionen ließen sich nicht lange auf sich warten. Immerhin ist ihre Nominierung umstritten, zahlreiche Politiker – vor allem aus der SPD – kritisieren die Entscheidung heftig. Die Kritik richtet sich vor allem darauf, dass nicht einer der europäischen Spitzenkandidaten nominiert wurde – wie es abgesprochen war.

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert verglich die Nominierung von der Leyens deshalb mit einem unerwünschten Partygast.

Wenn man als unangekündigtes +1 zur geschlossenen WG-Party erscheint. — Kevin Kühnert (@KuehniKev) July 3, 2019

Von der Leyen muss im EU-Parlament noch gewählt werden. Die Wahl könnte in der Woche ab dem 15. Juli stattfinden.