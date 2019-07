Frans Timmermans wird wohl doch EU-Kommissionspräsident

Brüssel. Der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans soll nun doch neuer Präsident der EU-Kommission werden. Das zeichnete sich nach Informationen unserer Redaktion am Montagmorgen beim EU-Sondergipfel in Brüssel ab – nach einer 16-stündigen Marathonsitzung.

Eine abschließende Entscheidung stehe kurz bevor, hieß es. Der Deutsche Manfred Weber wird demnach Präsident des EU-Parlaments. Gegen Timmermans hatte es in der Nacht massiven Widerstand von konservativen Regierungschefs gegeben.

Zum Ausgleich soll die christdemokratische EVP jetzt auch den Präsidentenposten im EU-Rat der Regierungschefs besetzen, im Gespräch ist die frühere EU-Haushaltskommissarin Kristina Georgieva.

Der Postenstreit beim EU-Gipfel ging am Montag weiter, weil es am Sonntag auch nach langen Verhandlungen keine Entscheidungen gegeben hatte. Bis Montagmorgen hatten die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten zunächst in Einzelgesprächen beraten. Bei und nach einem Frühstück am Montag ging es dann in großer Runde weiter.