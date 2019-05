Angela Merkel gibt CNN Interview erstes nach Europawahl

In einem Interview mit dem Nachrichtensender erklärt die Bundeskanzlerin unter anderem, was die CDU besser machen könnte.

Kanzlerin CNN-Interview: So begründet Merkel den Wahlerfolg der Grünen

Berlin. Nach der Europawahl hat sich nun auch Kanzlerin Angela Merkel zu den Ergebnissen geäußert. Am Tag nach der Wahl gab die CDU-Politikerin dem US-Sender CNN und Moderatorin Christiane Amanpour ein längeres Interview. Der Sender veröffentlichte bereits erste Ausschnitte, das gesamte Interview soll am Dienstagabend um 19 Uhr ausgestrahlt werden.

Darin begründete Merkel das gute Abschneiden der Grünen bei der Europawahl mit den Themen, die die Menschen im Augenblick sehr bewegten. Das sei zum Beispiel der Klimawandel. Für ihre Partei sei das „natürlich dann auch Aufforderung, noch bessere Antworten auf diese Fragen zu finden und vor allen Dingen zu sagen, dass wir uns den Zielen, die wir uns selbst gesetzt haben, auch verpflichtet fühlen“.

Erfreut zeigte sich Merkel über die gestiegene Wahlbeteiligung bei der Europawahl. Gleichzeitig bekräftigte sie, dass die Tatsache, dass ihre Partei stärkste Kraft geworden sei, eine Rolle bei der Besetzung der Positionen in der EU spielen werde. Die Europäische Volkspartei, zu der die CDU gehört, war mit Spitzenkandidat Manfred Weber in den Wahlkampf gegangen. Er rechnet sich Chancen aus, neuer Präsident der Europäischen Kommission zu werden.

Nicht in dem Interview, aber am Dienstag in Brüssel vor dem EU-Sondergipfel warb Merkel nochmals für Weber. Da sie beide Mitglieder der konservativen Europäischen Volkspartei seien, werde sie sich natürlich für Weber einsetzen.

In dem Interview mit CNN äußerte sich Merkel darüber hinaus zu Themen wie Populismus und Antisemitismus. Es gebe viel zu tun, um sich gegen die dunklen Kräfte in Europa und in anderen Teilen der Welt zu stellen. Gerade in Deutschland müsse man angesichts der deutschen Geschichte wachsamer sein. Man müsse sich den „Gespenstern der Vergangenheit“ stellen.

Zu ihrem Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump sagte Merkel, sie hätten kontroverse Debatten geführt, aber wenn es nötig war, Gemeinsamkeiten gefunden. Sie erklärte, dass die Beziehung zu Trump anfangs nicht reibungslos verlaufen und nicht einfach gewesen sei. Trump habe seine Meinung, Merkel ihre.

Moderatorin Amanpour befragte Merkel ebenfalls zum Thema Feminismus. Es müssten Merkels Ansicht nach mehr Frauen in relevante Positionen kommen. Das bedeute auch, dass Männer ihre Lebensweise ändern müssten. Sie selbst sei während ihrer Kanzlerschaft angeblich zum Vorbild vieler Mädchen geworden. (jb/dpa)