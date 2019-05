Wahl-O-Mat zur Europawahl 2019 darf vorerst nicht angeboten werden

Der Wahl-O-Mat für die Europawahl benachteiligt kleine Parteien, so ein Urteil. Er darf in der jetzigen Form nicht angeboten werden.

Europa-Wahl Gericht verbietet Wahl-O-Mat zur Europawahl in jetziger Form

Berlin/Köln. Mit dem Wahl-O-Mat können Bürger vor einer Wahl testen, welche Partei ihren politischen Ansichten am ehesten entspricht. So auch vor der Europawahl am kommenden Sonntag. Doch der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) darf vorerst nicht weiter benutzt werden.



Das entschied das Verwaltungsgericht Köln am Montag auf Antrag der Partei Volt. In seiner jetzigen Form benachteilige der das Frage-und-Antwort-Tool kleinere und unbekanntere Parteien, entschieden die Kölner Richter. Der Anzeigemechanismus verletze das verfassungsrechtlich gewährleistete Recht auf Chancengleichheit.

Die bpb nahm das Tool inzwischen aus dem Netz. Weder auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung noch auf der Seite des Wahl-O-Mats selbst war das Frage-Antwort-Tool am Abend zu erreichen.

Aufgrund des Beschlusses des #VerwaltungsgerichtsKöln von heute wurde der @bpb im Wege der einstweiligen Anordnung vorläufig untersagt, ihr unter der Adresse https://t.co/0MCiQ1Mo9e betriebenes System weiter zu betreiben. Der #wahlomat ist offline. — Daniel Kraft (@krafts_werk) May 20, 2019

Wahl-O-Mat zur Europawahl: Technische Gründe ließen Richter nicht gelten

Hat man die 38 Fragen des Wahl-O-Mats für die Europawahl beantwortet, kann man maximal acht Parteien auswählen, um die Antworten mit deren Parteiprogramm abzugleichen. Ein Prozentwert zeigt den Grad der Übereinstimmung an. Rückmeldungen zu den Thesen haben aber 40 Parteien gegeben. Die Auswahl von nur acht sei zu wenig, findet die Partei Volt – und war mit einem Eilverfahren gegen den Wahl-O-Mat vorgegangen, und das erfolgreich.

Die Bundeszentrale für politische Bildung hatte angemerkt, mehr Parteien ließen sich technisch nicht vergleichen. Das ließ das Verwaltungsgericht in Köln nun aber offenbar nicht gelten.

Die bpb will nun bis Dienstag überprüfen, ob sie gegen das Urteil Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Münster einlegt. „Wir schauen uns da an und prüfen unsere Optionen“, sagte Sprecher Daniel Kraft unserer Redaktion.

Nach Angaben der Zentrale wurde der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2017 knapp 15,7 Millionen Mal gespielt. (sdo/dpa)