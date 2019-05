London. Die britische Premierministerin Theresa May hat ihren Verteidigungsminister Gavin Williamson entlassen. Das Büro der Premierministerin teilte am Mittwoch mit, dass May das vertrauen in Williamson verloren habe.

Demnach soll er mit dafür verantwortlich sein, dass die Entscheidung der britischen Regierung öffentlich wurde, den Technologiekonzern Huawei aus China am 5G-Netzausbau zu beteiligen. Neue Verteidigungsministerin soll laut Medienberichten Penny Mordaunt werden. (les/dpa)