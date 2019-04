Zug von Kim Jong Un verpasst roten Teppich am Bahnhof

Kremlchef Putin und Nordkoreas Machthaber treffen sich am Donnerstag in Wladiwostok. Kims Ankunft barg eine gewisse Situationskomik.

Am Donnerstag kommt Kim Jong Un mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Wladiwostok zu einem Gespräch zusammen.

Am Donnerstag kommt Kim Jong Un mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Wladiwostok zu einem Gespräch zusammen.

Nordkoreas Kim trifft in Russland ein Am Donnerstag kommt Kim Jong Un mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Wladiwostok zu einem Gespräch zusammen.

Moskau. Das geplante Gipfeltreffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat mit einer kleinen Slapstick-Einlage begonnen. Kim kam am Mittwoch mit dem gepanzerten Sonderzug auf dem Bahnhof von Wladiwostok an, wie das russische Staatsfernsehen live am Mittwoch zeigte.

Der Zug sollte eigentlich so zum Stehen kommen, dass sich die Türen exakt über dem bereitgelegten roten Teppich auf dem Bahnsteig öffnen können, damit Kim würdevoll russischen Boden betreten kann. Doch der Zug fuhr zu weit.

Der Zugführer musste schließlich wieder zurücksetzen und stoppte dann – immer noch nicht ganz perfekt – auf Höhe des roten Teppichs. Die nordkoreanischen Helfer werkelten noch etwas nervös an den Rampen herum, bis der Diktator schließlich aus dem Zug trat und von den russischen Offiziellen begrüßt werden konnte.

Kim Jong Uns erstes Treffen mit Wladimir Putin überhaupt

Am Donnerstagmorgen trafen Kim und Putin dann das erste Mal persönlich aufeinander. Er wolle mit dem russischen Präsidenten über das nordkoreanische Atomprogramm sprechen, sagte Kim nach Angaben des TV-Kanals nach seiner Ankunft am Mittwoch. „Ich hoffe, dass der Besuch erfolgreich und nützlich sein wird“, sagte Kim.

Er ging in Begleitung einer Delegation am Mittwoch eine Strecke zu Fuß. Eine Militärkapelle spielte die Hymnen beider Länder. Am Morgen war er zunächst am russischen Grenzpunkt Chassan mit Blumen und – nach russischer Tradition – mit Salz und Brot empfangen worden.

Atomprogramm auf der Agenda

Moskau setzt sich für eine Lockerung der Sanktionen im Gegenzug für ein Entgegenkommen Pjöngjangs beim umstrittenen Atomprogramm ein. Kim dürfte bei dem Treffen um Unterstützung für die wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas bemüht sein.

Aktuell geht es nach russischen Medienangaben auch darum, dass Zehntausende nordkoreanische Gastarbeiter das Land verlassen müssten. Ende Februar hatte Kim US-Präsident Donald Trump zum zweiten Mal getroffen. Die Begegnung war vorzeitig abgebrochen worden. (mbr/dpa/rtr)