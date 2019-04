Mehrheit für Trisomie-21-Tests auf Kassenkosten

Berlin. Wie sollen in Deutschland Bluttests für das Down-Syndrom eingesetzt werden? Darüber haben die Bundestagsabgeordneten am Donnerstag in einer Orientierungsdebatte diskutiert. Eine Mehrheit der Politiker ist dafür, den Test von den Krankenkassen bezahlen zu lassen.

Der Test sei im Gegensatz zur Fruchtwasseruntersuchung, die von den Kassen übernommen wird, risikofrei, sagte die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Schmidtke (CDU). Es sei daher weder rational noch medizinisch oder ethisch zu erklären, für den Bluttest andere Grenzen zu ziehen. Die Tests seien zugelassen, kein Gesetz könne sie wieder vom Markt nehmen.

Kritik: Trisomie-21-Test dient der Selektion

„Eine Untersuchung ohne Risiko für Fötus und Schwangere ist deutlich besser als eine Untersuchung mit Risiko“, betonte die Linken-Abgeordnete Cornelia Möhring. Andere Befürworter verwiesen darauf, dass der Test nicht nur denen vorbehalten sein dürfe, die ihn sich leisten können.

Sorge über den Umgang mit Behinderten äußerten Kritiker des Tests. Er diene der Selektion, sagte die Grünen-Abgeordnete Corinna Rüffer. Der AfD-Politiker Volker Münz sagte, die Erwartungshaltung gegenüber Müttern, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, würde größer werden.

Bluttests, die das Down-Syndrom erkennen, sind zugelassen

Bluttests an Schwangeren, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Auskunft darüber geben, ob das ungeborene Kind eine Form der Trisomie – beispielsweise das Down-Syndrom – hat, sind seit 2012 zugelassen. Sie fallen in die Kategorie sogenannter nicht-invasiver Pränataldiagnostik. Sie müssen von Müttern bislang aber privat bezahlt werden. Lesen Sie hier alles Wichtige zur Diskussion um den Test für Trisomie 21.

Ob die Tests tatsächlich in Zukunft von den Krankenkassen bezahlt werden, wird vom zuständigen Gemeinsamen Bundesausschuss im Gesundheitswesen geprüft. Die Orientierungsdebatte im Bundestag sollte dazu dienen, auszuloten, ob auch der Gesetzgeber dabei tätig werden soll.

Evangelische Kirche für Trisomie-21-Test auf Kassenkosten

Auch die Evangelische Kirche in Deutschland hat sich dafür ausgesprochen, vorgeburtliche Bluttests auf Trisomie unter bestimmten Bedingungen zur Kassenleistung zu machen. „Aus Sicht des Rates der EKD gelingt der Schutz von Ungeborenen am besten, wenn man verhindert, dass vorgeburtliche Tests, die ja längst verfügbar sind, ungeregelt genutzt werden“, sagte Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rats der EKD, unserer Redaktion. Denn dann bestehe die große Gefahr, dass menschliches Leben nach bestimmten Kriterien „aussortiert“ werde.

Die EKD verbinde ihre Zustimmung zu vorgeburtlichen Tests als Kassenleistung deshalb mit der Bedingung, dass Schwangere das Angebot einer psychosozialen Beratung bekämen, deren Ziel der Lebensschutz ist. „Entscheidend ist für mich, dass wir am unbedingten Ziel festhalten, die Zahl der Abtreibungen zu minimieren“, sagte Bedford-Strohm. (epd/fmg)