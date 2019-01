Trump will Rede an Nation halten – wegen Mauer zu Mexiko

US-Präsident Trump will am Dienstag zur besten Sendezeit eine Rede im TV halten. Ruft er den Notstand aus, um seine Mauer zu bauen?

Donald Trump will am Dienstagabend im Fernsehen eine Rede an die Nation halten. Thema soll die Lage an der Grenze zu Mexiko sein.

US-Präsident Wegen Mauer zu Mexiko: Trump kündigt Rede an die Nation an

Washington. Angekündigt hat US-Präsident Donald Trump sie standesgemäß via Twitter, die Rede selbst hält er aber zur besten Sendezeit im Fernsehen: Um 21 Uhr Ostküstenzeit (3 Uhr MEZ am Mittwoch) will sich Trump am Dienstag an die Bürger wenden. Thema: die Grenze zu Mexiko.

Details sind noch nicht bekannt, sollen aber im Laufe des Tages folgen. Das Weiße Haus hatte zuvor bereits erklärt, Trump werde am Donnerstag in die Grenzregion fahren.

Vizepräsident Mike Pence erklärte, es werde auch die Möglichkeit geprüft, dass Trump den nationalen Notstand ausrufe und dadurch eine alternative Finanzierungsmöglichkeit für den Bau der Mauer geschaffen werde. Trump habe sich aber noch nicht entschieden, ob er dieses Mittel nutzen werde.

Shutdown wegen Streit um Mauer zu Mexiko

Seit Monaten tobt in den USA ein Streit zwischen Trumps Republikanern und den Demokraten. Trump will an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen und begründet dies mit der nationalen Sicherheit. Vor rund zwei Wochen eskalierte der Streit, weil Trump für die Mauer in einem Zwischenhaushalt fünf Milliarden Dollar fordert.

Die Demokraten, auf dessen Zustimmung Trump angewiesen ist, lehnen das Vorhaben ab. Dadurch konnte der Zwischenhaushalt nicht verabschiedet werden. In ihm sind aber auch Gelder für zahlreiche US-Behörden enthalten, die nun ihre Arbeit einstellen mussten.

Trump hat gedroht, bei dem Thema hart zu bleiben und den sogenannten Shutdown der Regierungsstellen notfalls über Jahre durchziehen zu wollen. Diese Folgen hat der Stillstand in den USA.

Trump provozierte mit „Game of Thrones“-Vergleich

Im Kampf um die Grenzmauer scheint Trump jedes Mittel recht zu sein. Vor wenigen Tagen provozierte er mit einem Foto von sich über einer Mauer auf Instagram. Darunter prangte die Aussage „The Wall is coming“ („Die Mauer kommt“).

Damit spielte der US-Präsident auf die Serie „Game of Thrones“ an, in der eine Mauer aus Eis die Bewohner der „Sieben Königslande“ vor einer Invasion der Untoten schützt. (rtr/cho)

