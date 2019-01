Explosion vor AfD-Büro im sächsischen Döbeln – politisch motiviert?

Ein AfD-Büro in der sächsischen Stadt Döbeln ist womöglich Ziel eines Anschlags geworden. (Symbolbild)

Ermittlungen Explosion vor AfD-Büro in Sachsen – Tat politisch motiviert?

Döbeln. Eine Explosion hat am Donnerstagabend die Stadt Döbeln in Sachsen erschüttert. Wie die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet, ereignete sie sich gegen 19.20 Uhr vor einem Büro der AfD in der Innenstadt. Die Fensterscheibe und zwei davor parkende Kleintransporter seien beschädigt worden. Verletzte gab es demnach nicht.

Das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf. „Es besteht der Verdacht einer politisch motivierten Straftat“, sagte der Einsatzleiter der Polizeidirektion Chemnitz der Zeitung. Angaben zu möglichen Verdächtigen wollte die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht machen.

Polizei und Feuerwehr waren mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Sie sperrten die Gegend großräumig ab. (cho)

