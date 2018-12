Entscheidung: Großbritannien dürfte Brexit allein beenden

Der Brexit sorgt in Großbritannien weiter für Unruhe – theoretisch kann er zurückgenommen, viele wollen aber, dass er durchgezogen wird, wie diese Demonstranten am Sonntag in London.

Brüssel/Luxemburg. Kurz vor der Entscheidungsschlacht im Brexit-Drama öffnet sich für die britische Premierministerin Theresa May ein Notausgang: Großbritannien könnte seine EU-Austrittserklärung einseitig zurücknehmen – also ohne Zustimmung der anderen Mitgliedstaaten. Das hat der Europäische Gerichtshof am Montag in Luxemburg entschieden.

Das oberste EU-Gericht folgte damit einem Gutachten des Generalanwalts, das dieser vor einer Woche vorgelegt hatte. Begründung: Wenn ein Staat seinen EU-Austritt einseitig erklären kann, dann müsse er diese Erklärung auch einseitig wieder zurücknehmen können. Die Möglichkeit ist aber befristet bis zum Austrittsdatum am 29.März 2019, das britische Parlament müsste zustimmen.

EU fürchtet chaotischen Austritt fast mehr als die Briten

Vor dem EU-Gericht wehrten sich die anderen EU-Staaten dagegen, dass ein Land so einfach seinen Austrittsantrag zurücknehmen kann – sie fürchten, dass andere Mitgliedstaaten dem Beispiel folgen und versuchen, mit einer Austrittserklärung die EU erpressen.

Doch im konkreten Fall wäre der Exit vom Brexit eine Notbremse, um einen chaotischen Austritt ohne Vertrag zu verhindern, den die EU fast noch mehr fürchtet als die Briten.

Theresa May droht krachende Niederlage

Die verzweifelte Suche nach einem Ausweg hat längst begonnen. Am Dienstagabend droht May eine krachende Niederlage im Unterhaus. Teile der konservativen Tories wollen den Vertrag ablehnen, die Opposition sowieso. Die entscheidende Frage ist nur: Hat May dann die Kraft für einen zweiten Versuch innerhalb der nächsten Wochen – oder werden die Karten völlig neu gemischt?

Richter des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg bei einer Brexit-Anhörung

Foto: Sylvain Plazy / dpa

In London und Brüssel wird mit zwei Szenarien kalkuliert: Fehlen May 40 bis 50 Stimmen, dann hätte sie durchaus Chancen auf eine Mehrheit bei der zweiten Abstimmung. May wird dann beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel versuchen, noch Zugeständnisse der EU-Mitgliedsländer abzupressen.

EU-Staaten verfolgen eine klare Linie

Die Linie der Staaten scheint klar: Der Austrittsvertrag selbst wird nicht wieder aufgeschnürt, der Deal „ist der einzig mögliche“, wie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagt. Aber bei der politischen Erklärung über die künftigen Beziehungen könnte es noch Entgegenkommen geben, was den Handelsvertrag anbetrifft, heißt es in Brüssel.

So gerüstet, würde May in die zweite Abstimmung gehen, die voraussichtlich Anfang Januar stattfinden würde. Bis dahin würde sie versuchen, Kritiker davon zu überzeugen, dass ein „wilder Brexit“ die schlechtere Alternative wäre.

Tritt May zurück, wenn ihr der Rückhalt fehlt?

Aber was, wenn May am Dienstag über hundert Stimmen fehlen, wie es inzwischen spekuliert wird? In London wird ein Chaos befürchtet, deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass May die Abstimmung noch verschiebt: Die Spekulationen reichen von einem Rücktritt Mays über Neuwahlen bis zu einem zweiten Referendum.

Oder eben, wenn alle Stricke reißen, der Rücknahme des Austrittsantrags, was bisher aber als sehr unwahrscheinlich gilt. Dann würde Großbritannien seinen bisherigen Status als EU-Mitglied behalten, einschließlich des Briten-Rabatts bei den Beiträgen zum EU-Haushalt.

