Demonstration vor dem saudischen Konsulat in Istanbul – im Fall Jamal Khashoggi fordert der Generalstaatsanwalt Todesstrafen.

Türkei Khashoggi: Generalstaatsanwalt will Todesstrafen

Berlin. Neue Entwicklung im Fall Jamal Khashoggi – der saudische Generalsstaatsanwalt hat im Fall des getöteten Journalisten die Todesstrafe für fünf an der Tat Beteiligte gefordert.

In Riad fand am Donnerstag eine Pressekonferenz statt, in der dies verkündet worden ist, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Mehr in Kürze.

