Donald Trump: Stabschef John Kelly und Ministerin Nielsen offenbar gefeuert

In der Administration von US-Präsident Donald Trump steht offenbar ein weiterer Wechsel an. Berichten zufolge müssen zwei Leute gehen.

Washington. US-Präsident Donald Trump hat das Personalkarussell in seiner Mannschaft wieder einmal in Bewegung gesetzt. Nachdem zuletzt Justizminister Jeff Sessions seinen Hut hatte nehmen müssen, stehen nun offenbar weitere Änderungen an.

Denn: Trump steuert Medienberichten zufolge auf einen neuerlichen Wechsel in seinem Regierungs-Team zu.

Der Fernsehsender ABC News meldete am Dienstag unter Berufung auf mehrere Insider, Trump wolle seinen Stabschef John Kelly ersetzen. Als Nachfolger im Auge habe er Nick Ayers, der in derselben Position derzeit für Vize-Präsident Mike Pence arbeitet.

Trump mit Ministerin Nielsen unzufrieden

Stabschef John Kelly und Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen.

Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

ABC News berichtete zudem, Trump wolle Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen ebenfalls von ihren Aufgaben entbinden. Auch das „Wall Street Journal“ meldete einen bevorstehenden Abgang Nielsens. Wann dieser erfolgen solle, sei allerdings noch genauso unklar wie Kandidaten für die Nachfolge.

Das Präsidialamt war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Das Heimatschutzministerium erklärte, Nielsen sei weiterhin zur Durchsetzung von Trumps Politik entschlossen.

In Medienberichten hatte es geheißen, dass Donald Trump mit Nielsens Bemühungen zur Sicherung der US-Grenze unzufrieden sei. Sie ist eine Vertraute Kellys, der in Trumps Regierungsgeschäfte Stabilität bringen wollte. Doch der pensionierte General und Trump sind diversen Presseberichten zufolge wiederholt aneinandergeraten.

Melania Trump fordert Entlassung

Melania Trump hält sich öffentlich meist zurück.

Foto: Jason Decrow / dpa

Unterdessen lässt Trumps Gattin Melania Trump mit einer Forderung aufhorchen. Die sonst eher zurückhaltende First Lady fordert, die stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin, Mira Ricardel, zu entlassen.

„Es ist die Auffassung des Büros der First Lady, dass sie es nicht länger verdient, für das Weiße Haus zu arbeiten.“ Ricardel ist Stellvertreterin des Nationalen Sicherheitsberaters, John Bolton.

Melania Trump hält sich mit öffentlichen Stellungnahmen üblicherweise sehr zurück, noch dazu mit Äußerungen politischer Art. Der US-Fernsehsender CNN berichtete, Ricardel sei in den vergangenen Wochen mit Melania Trumps Büro aneinandergeraten – wegen organisatorischer Fragen rund um die erste Solo-Auslandsreise der First Lady nach Afrika.

Trump-Entlassungen im Überblick

Entlassungen sind in der Trump-Adminstration keine Seltenheit. Diese prominenten Mitarbeiter sind gegangen oder wurden von Trump gefeuert:

8. November 2018: Justizminister Jeff Sessions

Justizminister Jeff Sessions 9. Oktober 2018: Uno-Botschafterin Nikki Haley

Uno-Botschafterin Nikki Haley 29. August 2018: Rechtsberater Don McGahn

Rechtsberater Don McGahn 5. Juli 2018: Umweltminister Scott Pruitt

Umweltminister Scott Pruitt 10. April 2018: Berater für Inlandsicherheit, Tom Bossert

Berater für Inlandsicherheit, Tom Bossert 28. März 2018: Veteranenminister David Shulkin

Veteranenminister David Shulkin 22. März 2018: Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster

Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster 13. März 2018: Aussenminister Rex Tillerson

Aussenminister Rex Tillerson 6. März 2018: Wirtschaftsberater Gary Cohn

Wirtschaftsberater Gary Cohn 28. Februar 2018: Kommunikationschefin Hope Hicks

Kommunikationschefin Hope Hicks 12. Januar 2018: Vize-Sicherheitsberaterin Dina Powell

Vize-Sicherheitsberaterin Dina Powell 2. November 2017: Fed-Vorsitzende Janet Yellen

Fed-Vorsitzende Janet Yellen 29. September 2017: Gesundheitsminister Tom Price

Gesundheitsminister Tom Price 18. August 2017: Chefstratege Steve Bannon

Chefstratege Steve Bannon 31. Juli 2017: Kommunikationschef Anthony Scaramucci

Kommunikationschef Anthony Scaramucci 28. Juli 2017: Stabschef Reince Priebus

Stabschef Reince Priebus 21. Juli 2017: Pressesprecher Sean Spicer

Pressesprecher Sean Spicer 18. Mai 2017: Erster Kommunikationsdirektor Michael Dubke

Erster Kommunikationsdirektor Michael Dubke 9. Mai 2017: FBI-Direktor James Comey

FBI-Direktor James Comey 13. Februar 2017: Sicherheitsberater Michael Flynn

Sicherheitsberater Michael Flynn 31. Januar 2017: Kommissarische Justizministerin Sally Yates

