Erdogan-Besuch: Sächsische Polizei verwendet den Decknamen Uwe Bönhardt

Am 13. Juni 2001, zwischen 16.10 und 21.25 Uhr, erschießen Mundlos und Böhnhardt den 49-jährigen Änderungsschneider Abdurrahim Özudogru in Nürnberg. Er arbeitete in seinem Ladengeschäft in der südlichen Nürnberger Innenstadt.

Foto: Polizei-Handouts / dpa