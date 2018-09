Jobcenter: Akten wegen Datenbank-Panne nicht einsehbar

Hartz IV Datenbank-Panne: Kein Zugriff auf Akten in Jobcentern

Nürnberg/Berlin. Wegen einer Störung in einer zentralen Datenbank haben alle Jobcenter bundesweit zurzeit keinen Zugriff auf die elektronischen Akten ihrer Kunden. Das teilte die Agentur für Arbeit in Nürnberg am Mittwoch mit.

Auswirkungen hat das nach Angaben einer Sprecherin allerdings nur auf Auskünfte, etwa zu beantragten Leistungen im Rahmen von Hartz IV. Bereits bewilligte Leistungen seien nicht betroffen, sie würden ausgezahlt, sagte Arbeitsagentur-Sprecherin Vanessa Thalhammer.

Problem wird womöglich erst Freitag behoben

Die elektronischen Akten haben Papierakten in den Jobcentern ersetzt. Alle Unterlagen, die auf Papier eingereicht werden, werden digitalisiert und abgespeichert. Es seien keine Daten verloren gegangen, sagte die Sprecherin, deshalb müsse auch nichts neu eingereicht werden. Lediglich Auskünfte zu in der laufenden Woche gestellten Anträgen seien im Moment nicht möglich.

Nach Angaben der Sprecherin sei der Defekt bei Wartungsarbeiten aufgetreten. Experten arbeiteten mit Hochdruck an der Reparatur, das Problem werde aber vermutlich erst am Freitag behoben sein. (moi)

