Rechte Demonstranten sind bei zwei Aufmärschen am Freitag mit Pyrotechnik durch Dortmund gezogen. Beobachter kritisieren die Polizei.

Rechtsextremismus Neonazis ziehen durch Dortmund – Kritik an Polizei

Dortmund. Bei zwei angemeldeten Aufmärschen von Rechtsextremisten am Freitagabend in Dortmund soll es zu antisemitischen Äußerungen und zu verbotenen Abbrennen von Pyrotechnik gekommen sein. Laut Polizei waren 100 Personen bei einem Aufmarsch im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld unterwegs. Zu einer weiteren Versammlung in Dortmund-Marten kamen 70 rechtsextreme Personen.

Beobachter der Demonstrationen kritisieren, dass die Polizei nicht mit genügend Einsatzkräften vor Ort gewesen und bei antisemitischen Parolen nicht eingeschritten sei.

So ist in einem Twitter-Video zu sehen, wie Demonstranten mit schwarz-weiß-roten Fahnen durch Dortmund ziehen. Dabei rufen sie „Wer Deutschland liebt, ist Antisemit“ und „ Nationaler Sozialismus – jetzt!“

Rechtsextreme skandierten heute Abend mitten in Dortmund: „Wer Deutschland liebt, ist Antisemit“ und „Nationaler Sozialismus - Jetzt!“ https://t.co/9W5tg2OKn9 — Daniel Bröckerhoff (@doktordab) September 21, 2018

Video zeigt Neonazis mit Pyro-Fackeln

Ein weiteres Video zeigt, wie Demonstranten offenbar ungehindert von der Polizei auf einer Garage Pyrotechnik zünden können. Ein Beobachter beschwert sich darin: „Die können machen, was sie wollen. Nix passiert!“

Einige Prominente teilten dieses Video und unterstützten die Kritik. So schrieb Volker Beck, ehemaliger innenpolitischer Sprecher der Grünen, dazu: „Hallo Polizei Dortmund, haben wir hier in Dortmund rechtsfreie Räume und tolerieren rechte Parallelgesellschaften, Herbert Reul?“

Innenminister Reul steht in der Kritik

Auch andere Nutzer kritisieren Innenminister Herbert Reul, darunter die Chefin der NRW-Grünen, Mona Neubaur. Reul war am Freitagabend öffentlichkeitswirksam im Dortmunder Norden unterwegs gewesen, um mit der Polizei die Clan-Kriminalität in der Stadt zu kontrollieren.

Satiriker Jan Böhmermann machte auf Twitter mit den Worten „Guten Morgen, Armin Laschet“ auf das Video aufmerksam.

Polizei hat Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei teilte am Samstagmorgen lediglich mit, dass mehrere Personen der rechten Szene Pyrotechnik gezündet hätten und sie gegen einzelne Demonstranten Strafverfahren eingeleitet habe. Zudem seien „umfangreiche Beweismittel sichergestellt“ worden, heißt es in einem Polizeibericht weiter.

Zu weiteren Details der Demonstrationen vom Freitagabend äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Ein für Samstag angemeldeter Aufmarsch wurde nach Polizei-Angaben von den Initiatoren abgesagt.

Dortmund hat eine überschaubare, aber agile Neonazi-Szene, die der Stadt über Jahrzehnte mit ein paar finsteren Auftritten den Ruf eingebrockt hat, eine Hochburg der Rechtsradikalen im Westen zu sein.

Vor allem im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld markieren die Neonazis ihr Revier. Daher kämpft die Polizei mit der sogenannten „Soko Rechts“ seit drei Jahren gegen die ansässige Neonazi-Szene. (tat)

