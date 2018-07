Sami A.: Mutmaßlicher Ex-Leibwächter von bin Laden kommt wohl frei

Sami A. ist rechtswiedrig aus Deutschland nach Tunesien abgeschoben worden. Tunesien strengt ein Verfahren wegen Terrorverdachts an.

Darum ist die Abschiebung von Sami A. so umstritten

Berlin. Der abgeschobene Sami A. soll laut einem Medienbericht in Tunesien auf freiem Fuß kommen. Das teilte ein Sprecher der tunesischen Anti-Terror-Behörde am Freitag mit.

A. soll als Leibwächter für den ehemaligen Al-Kaida-Chef Osama bin Laden gearbeitet haben und wurde von deutschen Behörden als Gefährder eingestuft. Die Freilassung aus der Haft erfolgt offensichtlich nicht endgültig, wie die Nachrichtenagentur AFP auf Twitter mitteilte.

Sami A. hatte mit seiner Familie jahrelang in Bochum gelebt. Dort war er auch festgenommen worden und vom Flughafen Düsseldorf aus abgeschoben worden. Ein Gericht in Gelsenkirchen hatte die Abschiebung als rechtswiedrig erklärt, als der Abschiebeflug mit Sami A. bereits in der Luft war. (ac/dpa)

